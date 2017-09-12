به گزارش خبرگزاری مهر سرهنگ رضا موذن درباره دوره هفت روزه آموزشی افسران پی جوی مبارزه با سرقت پلیس آگاهی سراسر کشور، اظهار داشت: هرساله برابر برنامه های تدوین شده، دوره های مزبور از سوی معاونت مبارزه با سرقت پلیس آگاهی انجام می شود که در سال جاری نیز این دوره آموزشی با حضور ۴۰ نفر فراگیر با سرفصل های مشخص به مدت یک هفته و با حضور افسران پی جوی ادارات مبارزه با سرقت آگاهی سراسر کشور برگزار شد.

معاون مبارزه با سرقت پلیس آگاهی ناجا تصریح کرد: بالابردن توان علمی وآموزشی پرسنل اداره مبارزه با سرقت وآشنایی با شیوه وشگردهای جدید سارقان، ارتقاء آگاهی افسران در ماموریت های محوله پلیس آگاهی از مهمترین اهداف برگزاری این دوره ها به شمار می آید.

وی اضافه کرد: نحوه تشکیل پرونده، جایگاه اطلاعات جنایی در پی جویی پرونده و کشف سرقت، عملیات دستگیری مجرمان، اهمیت دستورالعمل های بازرسی در کشف، پی جویی سرقت به ویژه سرقت به عنف و خشن از جمله دروس آموزشی ارائه شده در طول این دوره به شمار می آید.

سرهنگ موذن خاطرنشان کرد: آشنایی با سامانه های پلیس آگاهی، تجزیه و تحلیل جرایم، بررسی صحنه جرم، آیین دادرسی کیفری جدید که با دعوت از یکی از قضات صاحب نام انجام شد، چگونگی پی جویی پرونده سرقت در امر مبارزه با خریداران اموال مسروقه و آشنایی با دستورالعمل های مبارزه با سرقت از جمله برنامه های این دوره آموزشی برای افسران پی جوی سرقت بود.

وی به آموزش بررسی اولیه اصالت وسائط نقلیه اشاره و بیان کرد: فراگیران نیز یک روز کامل با حضور در شرکت ایران خودرو به صورت تئوری و عملی درباره قطعات و ردیابی خودرو آشنا شدند که پس از ارائه آموزش های لازم، آزمون مربوطه انجام شد.

این مقام انتظامی با اشاره به تاکیدات فرمانده نیروی انتظامی و نیز دستورات رئیس پلیس آگاهی ناجا مبنی بر تقویت تیراندازی پرسنل پلیس آگاهی، گفت: طبق هماهنگی های انجام شده، فراگیران به سالن تیر مجتمع آموزشی غدیر اعزام و آزمون محتوایی در مجتمع آموزشی انصارالحسین (ع) پلیس آگاهی و آزمون عملی در شرکت ایران خودرو و تیراندازی نیز به صورت میدانی برگزار شد.

سرهنگ موذن ضمن قدردانی از مسئولان مجتمع آموزشی انصارالحسین (ع) پلیس آگاهی که در برگزاری این دوره از کلاس های آموزشی همکاری لازم را داشتند، تصریح کرد: طبق نظر سنجی انجام شده از شرکت کنندگان در حوزه های تئوری و عملی، فراگیران از برگزاری دوره های آموزشی کیفی استقبال کردند.