پایانه فروش محصولات کشاورزی در هرمزگان راه اندازی شود

ابوطالب جوادی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد وضعیت فروش محصولات کشاورزی در هرمزگان بیان داشت: خام فروشی محصولات کشاورزی در هرمزگان به یک آفت و مشکل در حوزه تولیدات استان هرمزگان تبدیل شده است. برای فرآوری و تولید محصولات کمپوتی و جلوگیری از ضرر و زیان کشاورزان فکری کرد.

وی عنوان کرد: ۱۰۰ درصد میوه هایی که در میدان بار بندرعباس عرضه می شود فروش نمی رود و باقیمانده متاسفانه دور ریخته می شود و برای بهره گیری از باقی میوه ها هیچ فکر اقتصادی از سوی مسئولان امر نشده است.

به گفته جوادی، جذب سرمایه گذار و ارائه جاذبه های سرمایه گذاری در حوزه راه اندازی کارخانه های فرآوری محصولات کشاورزی می تواند در تولید دوچندان محصول قابل عرضه در بازار و جلوگیری از هدر رفت باقی میوه جات مثمرثمر باشد.

دبیر اجرایی خانه کشاورزی هرمزگان اظهارداشت: خانه کشاورز استان اماده پذیره نویسی و جذب سرمایه گذار برای احداث کارخانجات فرآوری محصولات کشاورزی در استان است. اما مسئولان حوزه اقتصادی و کشاورزی استان باید فرآیند جذب و سرمایه گذاری را تسهیل کنند تا سرمایه گذار با فراغ بال بیشتری برای حضور در استان تشویق شود.

جوادی تصریح کرد: کشاورزان نباید برای فروش محصول به دنبال خریدار باشند، علیرغم اینکه سالهاست موضوع پایانه فروش محصولات کشاورزی مطرح شده است ولی اقدام عملی از سوی مسئولان ندیده ایم. فعلا همه در حد حرف بیان شده است.

هم اکنون بادمجان تولید شده در هرمزگان هر تن ۳۰۰هزار تن به فروش می رسد در حالی که قیمت تمام شده آن برای تولید هر کیلو ۷۰۰تومان است. سایر محصولات مانند گوجه، خیار، پیاز و فلفل که سختی های فراوانی برای تولید دارند نیز به همین صورت است.

دبیر اجرایی جانه کشاورز یادآور شد: از زمان وعده تشکیل پایانه فروش و بازاریابی برای محصولات کشاورزی از طرف استانداری و سازمان جهاد کشاورزی دو سال می گذرد اما این کار تاکنونبه عمل تبدیل نشده است. کشاورزان برای فروش محصولات خود همچنان، سرگردان و بلاتکلیف هستند و باید محصولات خود را به مشتری های دوره گرد بفروشند.

وی یادآور شد: سفر رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان به روسیه برای بازاریابی فروش محصولات نیز تاکنون بی نتیجه مانده یا حداقل برای امسال میسر نیست.