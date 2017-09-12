درخواست بی فایده اردوغان/ صداقتی که وجود ندارد!

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل ـ حنیف غفاری: رئیس جمهور ترکیه از مقامات اتحادیه اروپا خواسته است تا در قبال آنکارا صادق باشند. رئیس جمهوری ترکیه در جریان دیدار با اعضای حزب حاکم عدالت و توسعه اظهار نموده است: «ما می‌خواهیم نهادهای اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی صادقانه رفتار کنند و در سیاست‌هایشان در قبال ترکیه رو راست باشند. هرچه سریعتر این تصمیم را بگیرید. اگر شما نمی‌توانید وضعیت کنونی روابط میان ترکیه و اتحادیه اروپا تحمل کنید، باید با شجاعت اعلام کنید. به این ترتیب به همه صورت واقعی خود را نشان می‌دهید».

واقعیت امر این است که اردوغان خود نیز به خوبی می داند که سران اتحادیه اروپا در طول سالهای گذشته در قبال آنکارا صادق نبوده و در آینده نیز نخواهند بود! نگاه داشتن ترکیه در وضعیت بیم و امید سیاست کلانی است که اکثر اعضای اتحادیه اروپا در قبال آنکارا دنبال می کنند. در قالب این سیاست، هم می توان از عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا جلوگیری کرد و هم می توان از آنکارا امتیازاتی را دریافت کرد. این همان رویکردی است که طی سالهای متمادی در قبال ترکیه اجرا شده و خشم و نارضایتی شهروندان این کشور را برانگیخته است.

در دوران ریاست جمهوری نیکولا سارکوزی، رئیس جمهور اسبق فرانسه، مقامات کاخ الیزه صراحتا اعلام کردند که هیچ راهی برای عضویت ترکیه در اروپا وجود ندارد و آنکارا در بهترین حالت ممکن می تواند به عنوان یک شریک با اولویت برای اروپا ایفای نقش نماید. این اظهارنظر سارکوزی و دیگر مقامات فرانسوی با اعتراض شدید مقامات آنکارا رو به رو شد. شکست سارکوزی در رقابتهای انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۲ میلادی، بهترین خبرممکن برای اردوغان محسوب می شد.

وی تصور می کرد حذف سارکوزی از معادلات سیاسی و اجرایی پاریس، به معنای بر طرف شدن اصلی ترین مانع عضویت ترکیه در اروپای واحد خواهد بود! با این حال اردوغان پس از مدتی دریافت که تصور و محاسبه وی نادرست بوده است. پس از سال ۲۰۱۲ میلادی، آلمان و دیگر کشورهای اروپایی موانع زیادی بر سر راه عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا ایجاد کردند. به عبارت بهتر، مقامات اروپایی جای خالی سارکوزی را به خوبی پر کردند تا خلا حضور وی در صحنه تقابل با آنکارا احساس نشود.

هم اکنون، مقامات اروپایی صراحتا از عدم عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا سخن به میان می آورند. شکست یا پیروزی مرکل در انتخابات سراسری آلمان نیز تاثیری در این خصوص ندارد زیرا حضور رقبای سوسیال دموکرات صدر اعظم فعلی آلمان در قدرت نیز تنشهای موجود میان ترکیه و آلمان را تقویت خواهد کرد.

برخی از کشورهای اروپایی مانند اتریش نیز خواستار ابطال توافق موجود میان آنکارا و اتحادیه اروپا بر سر بحران پناهجویان و توقف فرآینده عضویت ترکیه در اروپای واحد شده اند. همان گونه که مشاهده می شود، تقابل ترکیه و اتحادیه اروپا کاملا جدی است. با این حال، مقامات اروپایی قصد دارند این تقابل را در قالب نوعی پارادوکس رفتاری هدایت کنند.

در چنین شرایطی اردوغان نمی تواند از مقامات اروپایی انتظا ر صداقت در رفتار را داشته باشد! مقامات اروپایی در آینده نیز به رویکرد دوگانه خود در قبال ترکیه ادامه خواهند داد. آنها از یک سو در صددند مانع از شکست و توقف صد درصدی مذاکرات شده و از سوی دیگر، مانع از عضویت ترکیه در اروپای واحد شوند. این دوگانگی، شالوده و بنیان سیاستگذاری اروپا در قبال ترکیه را تشکیل می دهد.