مجمع عمومی سازمان ملل متحد خواستار توقف عملیات نظامی اسرائیل در نوار غزه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه باسلر ، مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نشست شب گذشته خود خاطر نشان کرد: اسرائیل باید اقدامات نظامی در نوار غزه را پایان دهد و همچنین حملات موشکی به اسرائیل نیز قطع شود .

اعضای سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه ای بر لزوم پایان هر چه زودتر نا آرامی ها در خاورمیانه تاکید کردند.

نتایج رای گیری از میان اعضای سازمان ملل متحد نشان داد که 156 کشور موافق و تنها 7 کشور مخالف این طرح هستند . آنها همچنین خواستار تشکیل کمیته حقیقت یاب درباره جنایت اخیر رژیم اسرائیل در بیت حانون شدند. در این جنایت، 19 غیر نظامی فلسطینی از جمله چند زن و کودک شهید شدند.

این در حالی است که شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز چهارشنبه اعزام هیئتی را برای تحقیق درباره جنایات اخیر ارتش رژیم صهیونیستی در شهرک بیت حانون در نوار غزه تصویب کرد.

کشورهای اسلامی در طرح خود خواستار اعزام هیئت شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به نوار غزه جهت تحقیق درباره جنایات اخیر ارتش رژیم صهیونیستی در شهرک بیت حانون شده بودند.

" ابومازن " رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین نیز پیش از این از شورای امنیت خواست، حمایت بین المللی از ملت فلسطین را در برابر تجاوزات رژیم صهیونیستی فراهم کند.