کشف بیش از یک تن مواد مخدر در سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرگزاری مهر به‌نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار محمد قنبری اظهار داشت: ماموران انتظامی شهرستان های ایرانشهر و سراوان در سلسله عملیات های مبارزه با قاچاقچیان مسلح، با پشتیبانی پلیس مبارزه با موادمخدر استان، یک باند بزرگ که با استفاده از خودروهای کوهستانی و تیزرو، قصد جا به جایی مواد در منطقه را داشتند، شناسایی کردند.

وی افزود: پس از چندین هفته اقدامات شبانه روزی و رصد مسیر های تردد اعضای این باند، شب گذشته یگان های عملیاتی پلیس با شناسایی خودروهای قاچاقچیان در یک درگیری مسلحانه، موفق به دستگیری ۶ نفر از این قاچاقچیان، توقیف ۵ دستگاه خودرو و کشف ۸۷۸ کیلگرم تریاک و ۱۷۲ کیلو حشیش شدند.

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: یکی از ماموریت های مهم پلیس، مبارزه با هرگونه حمل، نگهداری، خرید و فروش و قاچاق مواد مخدر به عنوان بلای خانمان سوز جامعه است و برخورد نیروی انتظامی در این راستا محکم، قاطع و مستمر خواهد بود.