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۲۱ شهریور ۱۳۹۶، ۱۱:۱۳

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان خبر داد:

کشف بیش از یک تن مواد مخدر در سیستان و بلوچستان

کشف بیش از یک تن مواد مخدر در سیستان و بلوچستان

زاهدان - فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان از کشف بیش از یک تن مواد مخدر در درگیری با سوداگران مرگ در جنوب شرق کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به‌نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار محمد قنبری اظهار داشت: ماموران انتظامی شهرستان های ایرانشهر و سراوان در سلسله عملیات های مبارزه با قاچاقچیان مسلح، با پشتیبانی پلیس مبارزه با موادمخدر استان، یک باند بزرگ که با استفاده از خودروهای کوهستانی و تیزرو، قصد جا به جایی مواد در منطقه را داشتند، شناسایی کردند.

وی افزود: پس از چندین هفته اقدامات شبانه روزی و رصد مسیر های تردد اعضای این باند، شب گذشته یگان های عملیاتی پلیس با شناسایی خودروهای قاچاقچیان در یک درگیری مسلحانه، موفق به دستگیری ۶ نفر از این قاچاقچیان، توقیف ۵ دستگاه خودرو و کشف ۸۷۸ کیلگرم تریاک و ۱۷۲ کیلو حشیش شدند.

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: یکی از ماموریت های مهم پلیس، مبارزه با هرگونه حمل، نگهداری، خرید و فروش و قاچاق مواد مخدر به عنوان بلای خانمان سوز جامعه است و برخورد نیروی انتظامی در این راستا محکم، قاطع و مستمر خواهد بود.

کد مطلب 4084851

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