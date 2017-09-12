به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین طهماسبی در گردهمایی غلات آبی کشور که صبح سه‌شنبه در موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر برگزار شد، با اعلام اینکه تأمین امنیت غذایی کشور از اهمیت بالایی برخوردار است اظهار کرد: در رویارویی حق و باطل در دنیا تغییر روش استکبار جهانی برای مقابله با کشورهای درحال‌توسعه را شاهد هستیم.

وی بابیان اینکه در این رویارویی بحث امنیت غذایی مقوله مهمی است که دشمنان به‌خوبی نسبت به آن آگاه هستند، افزود: به‌طورقطع حرکت در جهت تأمین امنیت غذایی کشور نقشه و توطئه دشمنان را نقش بر آب می‌کند.

معاون سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی بیان کرد: اگر در کشور تراز کشاورزی از منفی ۱۳ میلیارد دلار در اویل دهه ۹۰ به تراز مثبت در سال ۹۵ تبدیل‌شده است بخش عمده آن به فعالیت مؤثر و مفید در حوزه کشاورزی بازمی‌گردد.

طهماسبی بابیان اینکه ۵ میلیارد دلار بهبود تراز تجاری کشور در بخش کشاورزی بهبود پیداکرده است، تصریح کرد: خوشبختانه در بخش تولید گندم به خودکفایی رسیده و نیازی به واردات در این بخش نیست.

اجرای طرح تأمین امنیت غذایی در کشور

وی بیان کرد: در سازمان تحقیقات وظایف متعددی را بر عهده‌داریم؛ باید به این امر اشاره کرد که در راستای تأمین امنیت غذایی در حوزه‌های مختلف، آموزش و پژوهش اقدامات خوبی در این مجموعه صورت گرفته است.

معاون سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با تأکید بر اینکه تغییر اقلیم در کشور تولید در بخش غلات را با کاهش مواجه خواهد کرد، گفت: به‌طورقطع پایداری تولید محصولات کشاورزی و غلات در کشور باید حفظ شود.

طهماسبی بابیان اینکه اعتبارات جدیدی برای ترویج و آموزش در اختیار سازمان و وزارت خانه قرارگرفته است، اظهار کرد: طرح مهمی برای تأمین امنیت غذایی در کشور در حال مطالعه و بررسی است که از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی با اعلام اینکه طی روزهای اخیر خلاء عملکرد تولید سویا موردبررسی قرارگرفته است که امیدواریم این خلاء کاهش پیدا کند، ادامه داد: در نظارت و ثبت گواهی بذر وظایف خطیری بر عهده سازمان وجود دارد، بر اساس گزارش‌ها ارائه‌شده است، نظارت بر مزارع با رشد دو برابری مواجه بوده است.

تشکیل ۱۴۰ شرکت دانش بنیان در حوزه کشاورزی

معاون سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی بیان کرد: در طول سال‌های گذشته به سمت نظارت الکترونیک حرکت کرده‌ایم چراکه این روش می‌تواند کمک شایانی به نظارتی دقیق‌تر و صحیح‌تر داشته باشد.

طهماسبی از استقرار کمیته ملی رقم در موسسه ثبت گواهی خبر داد و تصریح کرد: این کمیته فعالیت خوبی را پیش‌گرفته است؛ خوشبختانه شرایط خوبی را در راستای معرفی ارقام جدید را سپری می‌کنیم.

وی با تأکید بر لزوم بهره‌گیری از پتانسیل و ظرفیت‌های ویژه بخش خصوصی، افزود: درصدد هستیم شرکت‌های دانش‌بنیان به‌صورت علمی در عرصه تولید غلات و محصولات کشاورزی وارد شوند.

طهماسبی یادآور شد: بیش از ۱۴۰ شرکت دانش‌بنیان در بخش کشاورزی تشکیل‌شده که در نظر داریم این رقم به بیش از ۲۰۰ شرکت دانش‌بنیان برسد.

لزوم آشنایی به علوم روز حوزه کشاورزی

معاون سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی از رشد سه برابری اعزام‌های کشور به کنگره‌های بین‌المللی در حوزه کشاورزی خبر داد و افزود: این مهم بیانگر استقبال همکاران حوزه کشاورزی کشور به‌منظور آشنا شدن به علوم روز تخصصی است.

طهماسبی با ابراز گلایه به‌واسطه استقبال ضعیف همکاران حوزه کشاورزی کشور از فرصت‌های مطالعاتی، گفت: توجه به این فرصت‌های مطالعاتی شرایط کنونی را بهبود خواهد بخشید که متأسفانه تاکنون استقبال چشمگیری از این بحث نشده است.

وی بابیان اینکه در طول ۴ ساله گذشته استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها تلاش فراوانی صورت گرفته است که متأسفانه پیشرفت خوبی در این بخش حاصل نشده است، ادامه داد: امید است شرایط خوبی را در چهارساله دوم شاهد باشیم.