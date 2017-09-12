بزرگترین موشک انگلیسی با یک عروسک به آسمان رفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازتلگراف، بزرگترین موشک انگلیسی به آسمان رفت. سوخت این موشک از تایرهای بازیافتی تامین شده بود.

موشکSkybolt۲ که به شرکت « Starchaser Industries» تعلق دارد، از پارک ملی نورثامبرلند در انگلیس به فضا پرتاب شد.

هدف از ارسال این موشک بررسی ایده سفرهای توریستی به فضا است.

موشک مذکور با طول ۸ متر ۳۰ ثانیه پس از پرتاب و یک مایل فاصله گرفتن، به سه قسمت تقسیم شده و به زمین بازگشت. استیو بنت بنیانگذار این شرکت معتقد است تا چند سال دیگر قادر خواهد بود افراد را برای سفرهای تفریحی به فضا می فرستد.

تنها سرنشین این موشک یک عروسک بود. ارسال بزرگترین موشک انگلیسی به آسمان مسیر را برای تولید کپسول های فضایی سه نفره ای هموار می کند سوخت آنها از تایرهای بازیافتی تامین می شود.