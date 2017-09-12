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۲۱ شهریور ۱۳۹۶، ۱۱:۲۴

عضو کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران عنوان کرد؛

انتقاد به بی‌توجهی شهرداران مناطق به آرای کمیسیون ماده ۱۰۰

انتقاد به بی‌توجهی شهرداران مناطق به آرای کمیسیون ماده ۱۰۰

عضو کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای شهر تهران گفت: مذاکره و تفاهم میان مالکین متخلف و شهرداری پس از احکام ماده ۱۰۰ متوقف می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، افشین حبیب‌زاده در جریان جلسه علنی روز سه‌شنبه شورای شهر تهران با بیان اینکه متأسفانه در سال‌های گذشته شهرداران مناطق بدون توجه به آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ با مالکین متخلف به مذاکره می‌پرداختند، اظهار داشت: این تفاهم خلاف قانون بوده و گزارش سازمان بازرسی کل کشور هم به این موضوع تأکید دارد.

وی از رئیس‌ شورای شهر تهران درخواست کرد: در اسرع وقت دستور منع این تفاهم پس از حکم کمیسیون ماده ۱۰۰ صادر شود، زیرا مذاکره بعد از آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ مشکلات زیادی از لحاظ مبارزه با فساد دارد؛ تا آنجا که برخی از مالکان منتظر حکم قلع و قمع هستند.

حبیب‌زاده با اشاره به ابلاغ ضریب K که اخیراً ابلاغ شده است، افزود: بسیاری از این ضرایب غیرمنطقی است، هر چند ضرایب جرایم در گذشته نیز بسیار پایین و غیرمنطقی بود و نمی‌توانست محدودیت‌آور باشد.

عضو کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای شهر تهران همچنین درخواست کرد: در این ضرایب تغییراتی ایجاد شود و معاون شهردار نیز اعلام کند طی چه مدت می‌تواند جداول جدید را به شورا ارائه دهد.

کد مطلب 4084875
نورا حسینی

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