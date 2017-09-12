به گزارش خبرنگار مهر، افشین حبیب‌زاده در جریان جلسه علنی روز سه‌شنبه شورای شهر تهران با بیان اینکه متأسفانه در سال‌های گذشته شهرداران مناطق بدون توجه به آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ با مالکین متخلف به مذاکره می‌پرداختند، اظهار داشت: این تفاهم خلاف قانون بوده و گزارش سازمان بازرسی کل کشور هم به این موضوع تأکید دارد.

وی از رئیس‌ شورای شهر تهران درخواست کرد: در اسرع وقت دستور منع این تفاهم پس از حکم کمیسیون ماده ۱۰۰ صادر شود، زیرا مذاکره بعد از آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ مشکلات زیادی از لحاظ مبارزه با فساد دارد؛ تا آنجا که برخی از مالکان منتظر حکم قلع و قمع هستند.

حبیب‌زاده با اشاره به ابلاغ ضریب K که اخیراً ابلاغ شده است، افزود: بسیاری از این ضرایب غیرمنطقی است، هر چند ضرایب جرایم در گذشته نیز بسیار پایین و غیرمنطقی بود و نمی‌توانست محدودیت‌آور باشد.

عضو کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای شهر تهران همچنین درخواست کرد: در این ضرایب تغییراتی ایجاد شود و معاون شهردار نیز اعلام کند طی چه مدت می‌تواند جداول جدید را به شورا ارائه دهد.