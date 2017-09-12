برداشت پسته از ۳ هزار هکتار از باغات بارور استان قزوین آغاز شد

علی اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پیش بینی می شود ۳ هزار و ۲۵۵ تن محصول پسته از این میزان سطح باغات برداشت شود. پ

وی افزود: مجموع کل باغات پسته استان ۳ هزار و ۶۲۰ هکتار است که از این میزان ۳ هزارو ۱۰۰ هکتار باغات بارور و ۵۲۰ هکتار غیر بارور است.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین؛ میانگین متوسط عملکرد این محصول را ۱۰۵۰ کیلو در هکتار برآورد کرد.

وی، ارقام بومی این محصول را کله پزی، فندقی، بادامی، بقای، قرمز پسته، آق پسته و کال خندان و ارقام تجاری و کرمانی را؛ اکبری، اوحدی، ممتاز و احمد آقایی ذکر کرد.

اکبری یاد آور شد : شهرستان بوئین زهرا رتبه اول و قزوین رتبه دوم تولید محصول پسته را در استان به خود اختصاص داده اند.

وی؛ دارابودن بافت سبز و خوشرنگ پسته و دانسیته بالای مغز برای ورقه و خلال شدن و چربی بالا ومناسب انواع شیرینیجات و غذاها را مهمترین خاصیت پسته قزوین برشمرد.