باند جعل و تهیه کارشناسی های خلاف برای آزادی زندانیان متلاشی شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام اسدالله جعفری صبح سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران از انهدام باند جعل و تهیه کارشناسی های خلاف واقع برای آزادی زندانیان در استان و دستگیری ۹ نفر خبر داد و اظهار داشت: در این راستا تاکنون ۹ نفر دستگیر و به تحصیل بیش از ۴۰ میلیارد ریال از خانواده زندانیان اقرار داشته اند.

وی افزود: این باند متشکل از تعدادی افراد عامی، کارشناسان رسمی کانون و مرکز مشاوران همچنین کارشناسان قوه قضاییه و خبره بوده که با کارشناسی های خلاف واقع و جعل دستور قضایی و اسناد ، نسبت به آزادی زندانیان اقدام می کردند.

وی ادامه داد: با دستور دادستانی مرکز استان و هماهنگی دادستان های شهرستان های محل وقوع جرم، متخلفین طی یک عملیات پیچیده، توسط مامورین حفاظت و اطلاعات دادگستری مازندران با همکاری اداره کل اطلاعات استان، دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شدند.

حجت الاسلام جعفری با بیان اینکه سه نفر از افراد دستگیر شده از کارشناسان رسمی و خبره هستند، تاکید کرد: دو کارشناس دیگر نیز در این رابطه احضار شده و چند تن از متهمین که دراین خصوص نقش داشته اند تحت تعقیب قضایی قرار دارند.

حجت الاسلام جعفری در خاتمه به خانواده های محکومین و زندانیان، صاحبان اسناد و کارشناسان رسمی نسبت به رعایت موارد قانونی هشدار داد و افزود: این گونه فعالیت های خلاف قانون به صورت نامحسوس توسط حفاظت و اطلاعات دادگستری کل استان رصد می شود و خانواده های زندانی و محکومین باید امورشان را از مجاری قانونی پیگیری کنند.