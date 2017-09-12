رنکینگ کمانداران کشور اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تیراندازی با کمان، بعد از برگزاری چهار مرحله رنکینگ کشوری رده سنی بزرگسالان در شهرهای ساری، بجنورد، ارومیه و جلفا اسامی و رنکینگ کمانداران برتر را در رشته های ریکرو و کامپوند و در دو بخش بانوان و آقایان اعلام کرد که بر این اساس نفرات برتر به شرح زیر است:

ریکرو آقایان

۱- کیوان جوانشور (آذربایجان شرقی) ۲۱۳۱۲ امتیاز

۲- پوریا حاجی بیگلو (خراسان رضوی) ۱۸۸۴۶ امتیاز

۳- فواد آبادی (البرز) ۱۷۱۳۶ امتیاز

ریکرو بانوان

۱- سمانه رمضان پور (یزد) ۱۷۶۶۶ امتیاز

۲- شیوا شجاع مهر (آذربایجان شرقی) ۱۱۴۹۱ امتیاز

۳- پارمیدا قاسمی (تهران) ۱۱۱۵۴ امتیاز

کامپوند آقایان

۱- نیما محبوبی (مازندران) ۲۶۳۳۳ امتیاز

۲- محمد شریف زاده (تهران) ۲۱۶۱۴ امتیاز

۳- بهروز ولی پور (البرز) ۱۸۱۳۵ امتیاز

کامپوند بانوان

۱- فاطمه گنجی (تهران) ۱۹۸۵۴ امتیاز

۲- شادی السادات قریشی (البرز) ۱۹۰۹۷ امتیاز

۳- راحله فارسی (البرز) ۱۸۹۸۳ امتیاز