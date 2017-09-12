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۲۱ شهریور ۱۳۹۶، ۱۱:۴۵

رنکینگ کمانداران کشور اعلام شد

رنکینگ کمانداران کشور اعلام شد

فدراسیون تیر و کمان رنکینگ کمانداران ریکرو و کامپوند را بر اساس رقابت های رنکینگ کشوری اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از  روابط عمومی فدراسیون تیراندازی با کمان،  بعد از برگزاری چهار مرحله رنکینگ کشوری رده سنی بزرگسالان در شهرهای ساری، بجنورد، ارومیه و جلفا اسامی و رنکینگ کمانداران برتر را در رشته های ریکرو و کامپوند و در دو بخش بانوان و آقایان اعلام کرد که بر این اساس نفرات برتر به شرح زیر است:

ریکرو آقایان
۱-  کیوان جوانشور (آذربایجان شرقی) ۲۱۳۱۲ امتیاز
۲-  پوریا حاجی بیگلو (خراسان رضوی) ۱۸۸۴۶ امتیاز
۳-   فواد آبادی (البرز) ۱۷۱۳۶ امتیاز 

ریکرو بانوان
۱-  سمانه رمضان پور (یزد) ۱۷۶۶۶ امتیاز
۲-  شیوا شجاع مهر (آذربایجان شرقی) ۱۱۴۹۱ امتیاز
۳-  پارمیدا قاسمی (تهران) ۱۱۱۵۴ امتیاز

کامپوند آقایان
۱-  نیما محبوبی (مازندران) ۲۶۳۳۳ امتیاز
۲-  محمد شریف زاده (تهران) ۲۱۶۱۴ امتیاز
۳-  بهروز ولی پور (البرز) ۱۸۱۳۵ امتیاز

کامپوند بانوان
۱-  فاطمه گنجی (تهران) ۱۹۸۵۴ امتیاز
۲-  شادی السادات قریشی (البرز) ۱۹۰۹۷ امتیاز
۳-  راحله فارسی (البرز) ۱۸۹۸۳ امتیاز

کد مطلب 4084911
زینب حاجی حسینی

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