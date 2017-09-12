رنکینگ کمانداران کشور اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تیراندازی با کمان، بعد از برگزاری چهار مرحله رنکینگ کشوری رده سنی بزرگسالان در شهرهای ساری، بجنورد، ارومیه و جلفا اسامی و رنکینگ کمانداران برتر را در رشته های ریکرو و کامپوند و در دو بخش بانوان و آقایان اعلام کرد که بر این اساس نفرات برتر به شرح زیر است:
ریکرو آقایان
۱- کیوان جوانشور (آذربایجان شرقی) ۲۱۳۱۲ امتیاز
۲- پوریا حاجی بیگلو (خراسان رضوی) ۱۸۸۴۶ امتیاز
۳- فواد آبادی (البرز) ۱۷۱۳۶ امتیاز
ریکرو بانوان
۱- سمانه رمضان پور (یزد) ۱۷۶۶۶ امتیاز
۲- شیوا شجاع مهر (آذربایجان شرقی) ۱۱۴۹۱ امتیاز
۳- پارمیدا قاسمی (تهران) ۱۱۱۵۴ امتیاز
کامپوند آقایان
۱- نیما محبوبی (مازندران) ۲۶۳۳۳ امتیاز
۲- محمد شریف زاده (تهران) ۲۱۶۱۴ امتیاز
۳- بهروز ولی پور (البرز) ۱۸۱۳۵ امتیاز
کامپوند بانوان
۱- فاطمه گنجی (تهران) ۱۹۸۵۴ امتیاز
۲- شادی السادات قریشی (البرز) ۱۹۰۹۷ امتیاز
۳- راحله فارسی (البرز) ۱۸۹۸۳ امتیاز
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