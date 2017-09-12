شهرداری ظرف ۱۰۰ روز درباره سند تحویل وتحول مدیریت شهری گزارش بدهد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن رسولی با اشاره به طرح دوفوریتی الزام شهردار تهران به گزارش سند تحویل و تحول مدیریت شهری با تاکید بر اطلاعات دقیقط و قابل استناد در طی صد روز برای اطلاع مردم و اعضای شورای گفت: سند تحویل و تحول سنت حسنه ای است که امیدوارم نه برای مدیران پیشین که همه مدیران آینده را ملزم به ارائه آن کنند.

وی گفت: این گزارش باید بر اساس شاخص ها، اعداد و ارقام معتبر راستی آزمایی شود و به مردم و اعضای شورای شهر ارائه گردد.

در ادامه محمود میرلوحی گفت: ارائه این گزارش هم الزام قانونی بوده که بر مبنای ماده ۷۱ قانون دستگاه ها باید گزارش مالی بدهند و هم سنت حسنه ای است.

وی گفت: متاسفانه این ارائه گزارش اگر چه در قانون هست، اما اجرا نمی شود که امیدواریم این رسم تغییر کند.

میرلوحی با اشاره به دو نکته مهم گفت: ابتدا شهردار تهران باید گزارش مالی موسسات وابسته به شهرداری را هم ارائه دهد و دوم اینکه تاکید بر اجرای قانون شود.

وی تاکید کرد: ما نمی خواهیم این کار فقط یک بار صورت گیرد و امیدواریم تداوم داشته باشد.

در ادامه، بهاره آروین نیز گفت: با کلیت و فوریت طرح موافقم، اما معتقدم ماده واحده آن کلی است و ما دقیقا نمی دانیم چه می خواهیم؛ این کلی گویی پاسخ کمیسیون را نمی دهد.

وی افزود: پیشنهادم این است که برای تحقیق بیشتر به کمیسیون مربوطه ارجاع شود.

رسولی به عنوان سخنران آخر نیز گفت: ما پیش از انتخابات شورای شهر ارائه این گزارش را به موکلینمان قول دادیم و به همین دلیل معتقدم امروز باید درباره آن رای گیری شود.

وی اضافه کرد: متاسفانه اطلاعاتی که از بخش های مختلف شهرداری گرفتیم، متناقض و غیرقابل استناد بود. ما تصویری روشن از آنچه تحویل گرفته ایم می خواهیم.

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از صحبت نمایندگان شورای شهر پنجم، این فوریت به رای گیری گذاشته شد و با کسب دو سوم بعلاوه یک رای به تصویب رسید.