به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی مختاری مدیرعامل سازمان بوستان ها و فضای سبز شهرداری تهران که برای ارائه گزارشی با موضوع سفید بالک ها به شورای شهر آمده بود گفت: سفیدبالک ها آفت درجه دو مزارع اطراف تهران هستند که متأسفانه به دلیل تخریب باغات و مزارع به کلان شهر تهران هجوم آورده اند.

وی افزود: این آفت در بسیاری از کشورها موجود است و در بسیاری از کشورهای پیشرفته سالها طول کشید تا جمعیت آن کنترل شود.

مختاری تصریح کرد: نخستین بار در خرداد ۹۴ سفیدبالک ها در چند منطقه مشاهده شدند و امسال سومین سال حضور آنها در تهران است.

مدیرعامل سازمان بوستان ها و فضای سبز شهرداری تهران با تأکید بر ممنوعیت سم پاشی شیمیایی برای از بین بردن سفید بالک ها اظهار داشت: سموم شیمیایی به سرعت این آفات را از بین می برد اما ما استفاده از آن را در تهران ممنوع کرده ایم.

وی تصریح کرد: ما از مرداد سال ۹۵ با روند کاهشی سفید بالک ها مواجه شدیم و امسال تا ۱۵ مردادماه جز در دو سه منطقه محدود، اصلاً حضور سفیدبالک ها را نداشتیم.

مختاری ادامه داد: در حال حاضر بهترین شیوه برای حذف سفید بالک ها، سموم گیاهی است که شبها انجام می شود و مأموران شهرداری از یک بامداد تا پنج صبح این سم پاشی را انجام می دهند.

مدیرعامل با بیان اینکه حذف سفیدبالک ها نیاز به همکاری همه سازمان ها دارد گفت: این آفت ضرری برای انسان و فضای سبز ندارد و کنترل آن با سرعت در حال انجام است.