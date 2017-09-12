به گزارش خبرنگار مهر، حجت نظری پس از توضیحات مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز و همچنین رئیس موسسه گیاه پزشکی تهران گفت: اقدامات شما خوب و مناسب بوده، اما واقعیت این است که نتوانست در مبارزه با سفیدبالک ها موثر باشد.

وی گفت: سوال این است که برای کوتاه مدت و بلندمدت چه برنامه ای برای کنترل این آفت داریم.

نظری ادامه داد: ما در سراسر شهر شاهد نوارهای زردرنگ برای مبارزه با سفیدبالک ها هستیم، این شیوه می تواند بین ۲۵ تا ۳۰ درصد برای مبارزه با این آفت موثر باشد.

وی گفت: با این حال به نظر می رسد در تعویض نوارها کوتاهی می شود و این نوارهای زرد زود به زود عوض نمی شوند.

این عضو شورای شهر در خاتمه گفت: از مسئولان ذیربط انتظار داریم که راهکارهای بلندمدتی برای کنترل این آفت ارائه دهند.