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۲۱ شهریور ۱۳۹۶، ۱۲:۱۵

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه:

استان کرمانشاه ۴۸ هزار رقبه دارد

استان کرمانشاه ۴۸ هزار رقبه دارد

کرمانشاه- مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه گفت: استان کرمانشاه دارای ۴۸ هزار رقبه است که ۴۲ هزار رقبه در این شهرستان وجود دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام آیت عباسیان امروز سه شنبه در مراسم توزیع هدایای واقفین خیراندیش به دانش آموزان استان کرمانشاه در قالب طرح های مهر تحصیلی و دست های مهربانی که در مجتمع فرهنگی زیتون کرمانشاه برگزار شد، استان کرمانشاه را به لحاظ وقف غنی دانست و اظهار داشت: استان کرمانشاه دارای ۴۸ هزار رقبه است که ۴۲ هزار رقبه آن در خود شهرستان کرمانشاه وجود دارد و این از نظر اقتصادی و درآمد دارای ارزش بالایی است.

عباسیان افزود: درآمد موقوفات در خود استان هزینه می شود و از این لحاظ گره گشایی برای مشکلات مردم جامعه است.

وی با بیان اینکه وقف باید برابر با عین نیت واقف باشد گفت: تا کنون توانستیم در این راستا چند طرح مهم از جمله اعرام ۱ هزار و ۵۱۰ نفر از مردم را به زیارت مشهد مقدس اعزام کنیم.

وی ابراز داشت: همچنین طی سال گذشته ۵ هزار بسته مواد غذایی به ارزش ۵۰۰ میلیون، و در بحث کمک به دانش آموزان امسال توانستیم ۱۶ هزار نفر را تا روز اول مهر خدمات شایسته ادائه دهیم.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان افزود: در این راستا برای ۷ هزار دانش آموز دختر با بهترین پارچه و دوخت مانتو و شلوار تهیه کردیم.

به گفته این مسئول برای دانش آموزان پسر نیز بیش از ۸ هزار کیف و نوشت افزار تهیه شد.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که با نیات خیر واقفین و تلاش و کوشش همه بتوانیم خدمات شایسته ای به محرومین جامعه داشته باشیم.

کد مطلب 4084974

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