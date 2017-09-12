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۲۱ شهریور ۱۳۹۶، ۱۲:۳۱

ساعتی پس از هلاکت شرور و قاتل مسلح در کهگیویه و بویراحمد؛

اعلام جزئیات هلاکت قاتل مسلح توسط فرماندهی انتظامی استان

اعلام جزئیات هلاکت قاتل مسلح توسط فرماندهی انتظامی استان

یاسوج- فرمانده انتظامی کهگیلویه و بویراحمد به ارائه جزئیات هلاکت شرور سابقه دار و عامل شهادت شهید فرزادیان از پرسنل پلیس آگاهی استان پرداخت.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مهدی انصاری ظهر سه شنبه  در رابطه با جزئیات این عملیات گفت: در پی به شهادت رسیدن یکی از کارکنان پلیس آگاهی استان در حین دستگیری یک شرور مسلح و فراری در  روز هجدهم شهریور ماه سال جاری در یکی از روستاهای شهرستان گچساران، پلیس استان عملیات شناسایی و دستگیری عوامل این حادثه را آغاز کرد.

انصاری افزود : بعد از چند روز تحقیق، ساعت شش صبح امروز ۲۱ شهریور ماه ۹۶، محل اختفاء این شرور فراری و همدستانش در یکی از محلات شهر دهدشت شناسایی و محاصره شد.

وی بیان داشت : این افراد شرور که همه مسلح بودند، هنگامی که  خود را در محاصره پلیس دیدند، بسوی ماموران شلیک کردند.  

انصاری خاطر نشان کرد : در این درگیری مسلحانه "کوروش پور سیامک"  قاتل شهید فرزادیان  به هلاکت رسید و دو همدست دیگرش نیز دستگیر شدند.

کد مطلب 4084994

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