اعلام جزئیات هلاکت قاتل مسلح توسط فرماندهی انتظامی استان

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مهدی انصاری ظهر سه شنبه در رابطه با جزئیات این عملیات گفت: در پی به شهادت رسیدن یکی از کارکنان پلیس آگاهی استان در حین دستگیری یک شرور مسلح و فراری در روز هجدهم شهریور ماه سال جاری در یکی از روستاهای شهرستان گچساران، پلیس استان عملیات شناسایی و دستگیری عوامل این حادثه را آغاز کرد.

انصاری افزود : بعد از چند روز تحقیق، ساعت شش صبح امروز ۲۱ شهریور ماه ۹۶، محل اختفاء این شرور فراری و همدستانش در یکی از محلات شهر دهدشت شناسایی و محاصره شد.

وی بیان داشت : این افراد شرور که همه مسلح بودند، هنگامی که خود را در محاصره پلیس دیدند، بسوی ماموران شلیک کردند.

انصاری خاطر نشان کرد : در این درگیری مسلحانه "کوروش پور سیامک" قاتل شهید فرزادیان به هلاکت رسید و دو همدست دیگرش نیز دستگیر شدند.