ولایتی: دیدگاه آمریکا بر هم زدن توافق هسته ای است

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر ولایتی در دیدار با اوبر ودرین وزیر اسبق امور خارجه فرانسه اظهار داشت: رابطه ایران و فرانسه فراز و نشیب داشته ولی همواره مثبت بوده است. خوشحالم از صحبت و دیدگاه مثبت شما در مساله هسته ای ایران و ما می دانیم که دیدگاه دولت جدید آمریکا بر هم زدن توافق هسته ای است و این در تضاد با سیاست موافق فرانسه نسبت به برجام هست.

مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل گفت: روابط ما بسیار طولانی است، مردم ما هم به رابطه میان دو کشور بسیار علاقه مند هستند.

ولایتی ادامه داد: ایران نفوذ و تاثیر گذاری خوبی در منطقه دارد و می توانیم همکاری های خوبی را با فرانسه داشته باشیم.

وی اظهار داشت: علی رغم گذشت شش سال از بحران در منطقه و جنگ های نیابتی و حمایت برخی کشورهای منطقه و غربی از تروریسم و جریانات تکفیری و افراطی، شاهد موفقیت دولتهای قانونی و مستقل سوریه، لبنان و عراق در این مبارزه هستیم.

مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل گفت: این دولتها امروز نسبت به گذشته از ثبات و استواری بیشتری برخوردار هستند و کشورهای غربی باید سیاست مستقل و مناسب با واقعیات منطقه اتخاذ کنند.

ولایتی ادامه داد: در مورد کشورهای منطقه باید تاکید کرد حفظ یکپارچگی و تمامیت ارضی آنها بسیار مهم است و علی رغم برنامه ریزی برخی کشورها که تجزیه کشورهای دیگر را دنبال می کنند، این توطئه تحقق نخواهد یافت. حفظ یکپارچگی کشورهای مستقل منطقه مهم ترین سیاست ایران در منطقه است و در برابر سیاست های زورگویان ایستادگی خواهیم کرد.