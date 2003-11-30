قوه قضاييه دو حقوقدان ديگر را به مجلس معرفي كرد

به گزارش خبرنگار پارلماني مهر ، بهزاد نبوي گفت: آيت الله هاشمي شاهرودي ، فضل الله موسوي و دكتر صادقي را به مجلس جهت كسب راي اعتماد به عنوان حقوقدان شوراي نگهبان معرفي كرده است.
گفتني است فضل الله موسوي پيشتر به مجلس معرفي شد و فقط نود راي سفيد كسب كرد. دكتر محمد هادي صادقي نيز در حال حاضر رييس دانشكده حقوق دانشگاه شيراز است.
بهزاد نبوي نايب رييس دوم مجلس شوراي اسلامي در جمع خبرنگاران پارلماني اعلام كرد: رييس قوه قضاييه دو نفر را به عنوان حقوقدان شوراي نگهبان به مجلس معرفي كرده است.
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