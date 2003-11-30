  1. سیاست
  2. سایر
۹ آذر ۱۳۸۲، ۱۱:۵۳

نايب رييس دوم مجلس شوراي اسلامي:

قوه قضاييه دو حقوقدان ديگر را به مجلس معرفي كرد

بهزاد نبوي نايب رييس دوم مجلس شوراي اسلامي در جمع خبرنگاران پارلماني اعلام كرد: رييس قوه قضاييه دو نفر را به عنوان حقوقدان شوراي نگهبان به مجلس معرفي كرده است.

به گزارش خبرنگار پارلماني مهر ، بهزاد نبوي  گفت: آيت الله هاشمي شاهرودي ، فضل الله موسوي و دكتر صادقي را به مجلس جهت كسب راي اعتماد به عنوان حقوقدان شوراي نگهبان معرفي كرده است.
گفتني است فضل الله موسوي پيشتر به مجلس معرفي شد و فقط نود راي سفيد كسب كرد. دكتر محمد هادي صادقي نيز در حال حاضر رييس دانشكده حقوق دانشگاه شيراز است.
کد مطلب 40850

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها