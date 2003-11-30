قوه قضاييه دو حقوقدان ديگر را به مجلس معرفي كرد

به گزارش خبرنگار پارلماني مهر ، بهزاد نبوي گفت: آيت الله هاشمي شاهرودي ، فضل الله موسوي و دكتر صادقي را به مجلس جهت كسب راي اعتماد به عنوان حقوقدان شوراي نگهبان معرفي كرده است.

گفتني است فضل الله موسوي پيشتر به مجلس معرفي شد و فقط نود راي سفيد كسب كرد. دكتر محمد هادي صادقي نيز در حال حاضر رييس دانشكده حقوق دانشگاه شيراز است.

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