آثار بخش ویژه جشنواره آواهای مذهبی داوری نمی شود

مسئول دبیرخانه جشنواره سراسری آیین های زیارتی و نواهای مذهبی گفت : بخش اصلی و ویژه جشنواره درمسابقه شرکت نمی کند.

به گزارش خبرنگار "مهر" در مشهد مسئول دبیرخانه جشنواره سراسری آیین های زیارتی و نواهای مذهبی با بیان این مطلب  اظهار داشت : به دلیل اینکه در بخش اصلی جشنواره اساتید حضور دارند و هر کدام ویژگی مناطق خود را به گونه ای اجرا خواهند کردآثاراین بخش  داوری نخواهد شد .

جهانبخت عنوان کرد : در بخش اصلی جشنواره 70 میهمان به صورت گروهی و انفرادی از مداحان ، موذن ها ، منقبت خوانان و چاوشی خوانان حضور دارند .

به گفته این مسئول تنها آثار بخش جنبی مورد داوری قرار می گیرد ودر این بخش هدایایی به رسم یادبود اهدا می شود .

گفتنی است جشنواره سراسری آیین های زیارتی و نواهای مذهبی 3 تا 5 آذرماه در قالب جشنواره فرهنگی و هنری امام رضا(ع) در خرم آباد برگزار می شود .

