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۲۷ آبان ۱۳۸۵، ۱۳:۰۷

خاطرات برگزیده زائران امام رضا(ع) مکتوب می شود

خاطرات برگزیده زائران امام رضا(ع) مکتوب می شود

مدیر اجرایی جشنواره خاطره نویسی زائران امام رضا (ع) از چاپ مجموعه ای از خاطرات زائران هشتمین ستاره آسمان امامت و ولایت در قالب کتاب خبر داد .

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد ، سید مجید پرهیز مدیر اجرایی جشنواره خاطره نویسی زائران امام رضا(ع) اظهار داشت : تاکنون بیش از 100 اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است .

وی افزود : داوری آثار تا 4 آذرماه ادامه دارد و 5 آذرماه جشنواره با حضور اساتید و مشتاقان امام هشتم(ع) برگزار خواهد شد .

به گفته وی در جشنواره مذکور 10 نفر به عنوان برگزیده معرفی خواهند شد که به نفر اول تا چهارم به ترتیب کمک هزینه حج تمتع ، عمره ، سوریه و کربلا و از نفر چهارم تا دهم کمک هزینه سفر به مشهد مقدس تعلق می گیرد .

جشنواره خاطره نویسی زائران امام رضا(ع) در قالب جشنواره فرهنگی و هنری امام رضا(ع) 5 آذرماه در یاسوج برگزار می شود .

کد مطلب 408504

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