خاطرات برگزیده زائران امام رضا(ع) مکتوب می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد ، سید مجید پرهیز مدیر اجرایی جشنواره خاطره نویسی زائران امام رضا(ع) اظهار داشت : تاکنون بیش از 100 اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است .

وی افزود : داوری آثار تا 4 آذرماه ادامه دارد و 5 آذرماه جشنواره با حضور اساتید و مشتاقان امام هشتم(ع) برگزار خواهد شد .

به گفته وی در جشنواره مذکور 10 نفر به عنوان برگزیده معرفی خواهند شد که به نفر اول تا چهارم به ترتیب کمک هزینه حج تمتع ، عمره ، سوریه و کربلا و از نفر چهارم تا دهم کمک هزینه سفر به مشهد مقدس تعلق می گیرد .

جشنواره خاطره نویسی زائران امام رضا(ع) در قالب جشنواره فرهنگی و هنری امام رضا(ع) 5 آذرماه در یاسوج برگزار می شود .

