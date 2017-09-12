معرفی ۸ استارتاپ برتر در رویداد سلامت و محیط زیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پارک فناوری پردیس، مرکز فن بازار ملی ایران با حمایت پارک فناوری پردیس پنجمین دوره از استارتاپ دمو خود را در حوزه سلامت و محیط زیست، با حضور بیش از ۲۵سرمایه گذار و ارائه ۸ایده در این حوزه برگزار کرد.

به منظور جذب سرمایه برای استارت آپ ها و توسعه زیست بوم نوآوری کشور در سالن خوارزمی دانشکده کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف با حضور ۲۰سرمایه گذار و ارائه ۸ایده برتر این حوزه برگزار کرد.

این رویداد با هدف هدایت سرمایه ها به سمت بخش نوآوری و فناوری کشور و همچنین مواجه مستقیم سرمایه گذار با سرمایه پذیر در اکوسیستم نوآوری کشور با تولی گری فن بازار ملی ایران برگزار می شود.

اکبر قنبر پور رئیس مرکز فن بازار ملی ایران گفت: نهادهای زیادی در کشور در حال فعالیت و حمایت هستند تا توسعه فناوری اتفاق بیوفتد، پارک های فناوری، مراکز رشد، دانشگاه و معاونت علمی و فناوری در بخش توسعه فناوری تلاش های زیادی را به ثمر می نشانند اما در سمت دیگر این ماجرا بحث توسعه بازار فناوری مطرح است فن بازار ملی ایران دغدغه اصلی خود را توسعه بازار، فروش و رونق چرخه اقتصادی این بخش می داند.

وی تصریح کرد: برای این منظور عواملی چون رکود یا عدم رونق بازارهای دیگر در کشور موجب شده سرمایه گذاران به سمت حوزه نوآوری و فناوری سوق پیدا کنند، از طرفی تعداد شرکت ها و سرمایه گذاران در کشور هم کم نیستند و فن بازار سعی دارد امکان مواجه این دو گروه با هم برای رسیدن به یک توافق مشترک را فراهم کند که یکی از سازوکارهای این مهم همین رویداد استارت آپ دمو است.

در بخش بعدی برنامه ۸استارت آپ برتر این رویداد هر کدام به مدت ۸دقیقه فرصت ارائه و ۴دقیقه فرصت پرسش و پاسخ یافتند تا سرمایه­گذاران نیز در این زمان، میزان پیشرفت ایده، مشتریان جذب شده، حجم بازار، میزان فروش و … را بررسی کرده و در صورت تمایل امکان درخواست مذاکره مستقیم با ایده پرداز را هم داشته باشند، مختصری از توضیح این استارت آپ ها و ایده محوری شان در زیر آمده است:

کامپوزیست

ایده اصلی این مجموعه تولید کامپوزیستی بر پایه میسلیوم قارچی است که می تواند جایگزین فوم های پلاستکی به طور خاص، فوم های پلی استایرن در صنایع مختلف اعم از محصولات تزئینی ، بسته بندی و عایق های ساختمانی شود.این مجموعه قصد دارد در فاز اول ورود به بازار گلدان های تزئینی از این محصول را تولید و به بازار گل فروشی های کشور عرضه کند، فاز دوم توسعه بازار صنعت بسته بندی و حفاظت کالاهای بسته بندی با استفاده از فوم های ضربه گیر است.

برنامه نویس هوشمند کهن

ایده اصلی این مجموعه ارائه سخت افزار و نرم افزاهایی برای هوشمندسازی داروخانه ها، مراکز درمانی، بیمارستان ها و ... می باشد. برخی از خدمات این سیستم هوشمند شامل: سیستم هوشمند ردیابی و مدیریت انبار دارو و داروخانه بیمارستانی، سیستم هوشمند پرونده الکترونیک، سیستم هوشمند ردیاب بیمار و سیستم هوشمند مدیریت ساختمان بیمارستان می باشد. همچنین برای حضور در بازار این مجموعه سعی دارد تا علاوه بر فروش سخت افزار و نرم افزار مورد نیاز بیمارستان ها و مراکز درمانی، راهکارهای یکپارچه جمع آوری اطلاعت و مدیریت را به این مراکز ارائه کند.

آخرین نفس

ایده این استارت آپ تولید UV فیلتر نانوذرات اکسیدروی، جهت استفاده در کرم ضدآفتاب، هم به صورت پودر و هم به صورت دیسپرس شده آن در پایه کرم می باشد. هدف اصلی حضور در این رویداد هم یافتن سرمایه گذار برای راه اندازی خط تولید پیگمنت های آرایشی و بهداشتی مانند اکسیدآهن، اکسیتیتانیوم و ... بوده است. مشتریان اصلی بازاراین محصولات هم شرکت های آرایشی و بهداشتی، شرکت های دارویی و دانشگاه ها برای امور پژوهشی هستند.

یاریگر راستین

این شرکت سابقه طولانی در تولید انواع ویلچرهای دستی و برقی دارد و با حضور در این رویداد قصد دارد خدمات توانبخشی گسترده تری از طریق تولید انواع ویلچر بویژه در مدل های برقی با قابلیت های متنوع و همچنین تولید دستگاه های پله رو ارائه دهد.مشتریان اصلی این محصولات معلولین و جانبازان با جامعه آماری یک درصد از جمعیت کشور، به علاوه سازمان بهزیستی ، بنیاد جانبازارن و سازمان های مردم نهاد و خیریه ها هستند.

انینو

محصولات این گروه شامل نیمکت ها و آلاچیق هایی است که به وسیله انرژی خورشیدی امکان شارژ تلفن همراه، تبلت، لب تاپ و سایر وسایل اکلترونیکی در اماکن عمومی بدون نیاز به آدابتور را فراهم می کنند. این سیستم ها دارای سیستم روشنایی نور خودکار، به اشتراک گزاری اینترنت و مانیتور، ارائه اطلاعاتی در خصوص وضعیت آبو هوا، آلودگی هوا و ترافیک و ... هستند. این محصولات با ایجاد بستر LOT امکان اضافه شدن ماژول های شهر هوشمند را فراهم می کنند پس مشتریان اصلی این محصولات شهرداری ها، مراکز گردشگر و تفریحی، مراکز آموزشی و سازمان های محیط زیستی هستند.

می بریم

می بریم یک سرویس همسفری و حمل و نقل اشتراکی درون شهری است که کاربران در این سامانه با به اشتراک گذاری صندلی خالی خودروهای تک سرنشین و یا رزرو صندلی خودروی کارمندان و دانشجویان هم مسیر می شوند.این مجموعه برای ورود به بازار راهبردهایی چون راه اندازی ایستگاه های کارپول در سطح شهر، ارتباط با نهادهای مربوطه چون شهرداری و سازمان محیط زیست و ارتباط با شرکت های بزرگ برای حل مشکلات مربوط به رفت و آمد سازمانی را در نظر دارد.

سیمیا روم

سیمیاروم پلتفرم مشاوره صوتی و تصویری آنلاین با مشاوران متخصص داخل ایران است. تمامی ایرانیان سرتاسر دنیا با سیمیاروم به متخصصان داخل کشور در حوزه های روانشناسی و خانواده، مشاوره های پزشکی، برگزاری جلسه مشاوره صوتی و تصویری و استفاده از تست ها و توصیه های پزشک متخصص دسترسی داشته باشند. بخش اعظم مشتریان این پلتفرم ایرانیان خارج از کشور هستند همچنین مشتریان شهرها و روستاهای کوچک که به سادگی امکان دسترسی به متخصصان و مشاوره های زبده را ندارند.

ایده یک شرکت دانش بنیان

این مجموعه هم تولیدکننده تجهیزات رباتیک و ماشین های مخصوص برای بیمارستان ها، کلینیک ها و مراکز توانبخشی است، این شرکت از طریق فروش محصولات توانبخشی به مراکز درمانی، خدمات پس از فروش و همچنین تولید محصولات سفارشی این حوزه درآمدزایی می کند و تمایل این شرکت به مشارکت با شرکت های قدرتمند در بازار موجب حضور در این رویداد شده است.

درنهایت

۶درخواست برای مذاکره رودرو با استارت آپ ها در طول برنامه از طریق شماره پیامکی که برای این کار در دسترس بود دریافت شد و در صورت نتیجه گیری مشخصی از این رویداد اخبار آن منتشر خواهد شد.