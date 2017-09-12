به گزارش خبرگزاری مهر به‌ نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، فریبرز راشدی اظهار داشت: مساحت استان سیستان و بلوچستان ۱۱ درصد مساحت کل کشور را شامل می‌شود و حوادث جاده‌ای بیشترین آمار را در سطح استان دارد.

رئیس مرکز حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان با اشاره به فاصله ۱۱۰۰ کیلومتری شمال تا جنوب استان سیستان و بلوچستان ادامه داد: نبود محلی برای استراحت رانندگان در مسیر جاده‌های استان منجر به بروز حوادث جاده‌ای به دلیل خستگی راننده می‌شود.

وی تاکید کرد: سال گذشته، یک هزار و ۷۸۴ حادثه جاده‌ای در استان رخ داد که ۲ هزار و ۶۹۰ نفر به دلیل جراحت و صدمه در این حوادث به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی منتقل شدند. برنامه‌ریزی برای کاهش حوادث تنها متوجه یک نهاد و سازمان نیست؛ مسائل مربوطه در این زمینه در کمیته ایمنی راه‌ها مطرح شده و تصمیمات لازم اتخاذ می‌شود که بسیاری از سازمان‌های ذیربط مانند استانداری، هلال احمر و … در این کمیته حضور دارند.

راشدی افزود: نصب دوربین و آماده‌سازی استراحتگاه برای رانندگان در مسیر جاده‌ها از برنامه‌های کاهش حوادث جاده‌ای در سطح استان سیستان بلوچستان است. برخورد خودرو با حیوانات نیز از مسائل مطرح در کمیته بود که با پیگیری‌های انجام شده، در مسیر جاده کانال‌هایی در دست حفاری است تا حیوانات وارد جاده نشوند.

رئیس مرکز حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان یادآور شد: در سطح جاده‌های اصلی استان پایگاه های اورژانس به فاصله ۳۰ تا ۴۰ کیلومتر راه‌اندازی شده و زمان حضور نیروهای اورژانس در محل حادثه جاده‌ای حدود ۹ دقیقه است که در سطح شهر به ۵ دقیقه کاهش می‌یابد.

وی تصریح کرد: در مجموع ۱۲۰ پایگاه اورژانس در سطح جاده‌ها و شهرهای استان راه‌اندازی شده که از این تعداد حدود ۱۰۰ پایگاه در مسیر جاده‌ها قرار دارد. ۳۰ درصد پایگاه‌های جاده‌ای اورژانس در مسیر جاده‌های روستایی و فرعی قرار دارد که در صورت تامین اعتبار و نیروی انسانی، پوشش امدادی جاده‌های روستایی و فرعی در سطح استان کامل می‌شود. ۲ بالگرد هوایی در اختیار دانشگاه علوم پزشکی استان قرار دارد که در زاهدان و چابهار مستقر هستند.