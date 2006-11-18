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۲۷ آبان ۱۳۸۵، ۱۴:۴۴

عقد خواهر خواندگی اصفهانی ها با یک باشگاه عراقی؛

المینای عراق به دعوت باشگاه سپاهان به اصفهان می آید

المینای عراق به دعوت باشگاه سپاهان به اصفهان می آید

به دعوت مسوولان باشگاه سپاهان، تیم فوتبال المینای عراق برای برپایی اردویی تدارکاتی به اصفهان می آید.

به گزارش خبرنگار مهر، المینای عراق روز سه شنبه هفته جاری وارد اصفهان می شود و تا روز جمعه در این شهراقامت خواهد داشت.

این تیم درمدت اقامت چهار روزه در شهراصفهان، مهمان باشگاه سپاهان بوده و در این مدت ضمن برپایی اردو در ورزشگاه صفاییه چند بازی تدارکاتی را با تیم های پایه این باشگاه برگزارخواهد کرد.

مسوولان باشگاه المینا در سفر به اصفهان تیمشان را همراهی خواهند کرد. قراربراین است آنها طی نشستی با مدیران باشگاه سپاهان پیمان خواهرخواندگی با این باشگاه منعقد کنند.

باشگاه المینا جزو تیم های استان بصره حاضر درلیگ باشگاه های عراق است.

کد مطلب 408505

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