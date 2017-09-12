به گزارش خبرنگار مهر، اسامی پذیرفته شدگان در آزمون‌ دوره‌های‌ کاردانی‌ نظام‌جدید (دانشگاه فنی ‌و حرفه‌ای‌ و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی) سال‌ ۱۳۹۶ اعم از رشته هایی که پذیرش آنها با آزمون یا صرفاً براساس سوابق تحصیلی صورت گرفته، در سایت سازمان سنجش منتشر شد.

الف‌ - پذیرفته‌شدگان‌ نهایی‌ رشته‌های‌ مختلف تحصیلــی:

پذیرفته‌شدگان‌ نهایی‌ این آزمون می توانند برای اطلاع از تاریخ و مدارک لازم برای ثبت‌نام (علاوه بر مدارک مندرج در این اطلاعیه) ابتدا به پایگاه اطلاع‌رسانی دانشگاه فنی و حرفه ای یا موسسه محل قبولی مراجعه کنند.

آدرس پایگاه اطلاع‌رسانی دانشگاه فنی و حرفه ای برای پذیرفته شدگان دوره های روزانه و شبانه www.tvu.ac.ir است.

در صورت نبودن برنامه زمانی خاص در سایت دانشگاه، پذیرفته‌شدگان لازم است با توجه‌ به‌ نشانی و آدرس مؤسسات مندرج در جداول شماره (۶ و ۷) صفحات‌ ۱۰۶ الی ۱۱۹ دفترچه ‌راهنمای‌ آزمون‌ دوره‌های‌ کاردانی‌ نظام‌جدید (دانشگاه فنی ‌و حرفه‌ای‌ و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی) سال‌ ۱۳۹۶، نسبت‌ به‌ شناسایی‌ مؤسسه محل‌ قبولی‌ خود اقدام و در یکی از روزهای شنبه ۲۵ شهریور و یا یکشنبه ۲۶ شهریور با در دست ‌داشتن ‌مدارک‌ لازم‌، به‌ شرح‌ مندرج‌ در بند «ب» این‌ اطلاعیه‌ برای‌ ثبت‌نام‌ به‌ موسسه محل‌ قبولی‌ خود مراجعه‌ کنند.

عدم مراجعه بموقع پذیرفته شدگان برای ثبت نام به منزله انصراف از تحصیل آنان تلقی خواهد شد.

داوطلبانی که‌ در آزمون‌ دوره‌های‌ کاردانی‌ نظام‌ جدید (دانشگاه فنی ‌و حرفه‌ای‌ و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی) سال‌ ۱۳۹۶ در ردیف پذیرفته‌شدگان رشته‌های تحصیلی که ظرفیت آن برای نیمسال اول است قرار گرفته‌اند، به‌ شرطی‌ مجاز به ‌ثبت‌نام‌ در مؤسسه محل قبولی خود خواهند بود که‌ کلیه واحدهای درسی‌ دوره ‌سه‌ ساله، کارورزی و کارآموزی خود را در رشته‌ مربوط حداکثر تا پایان شهریور ماه‌ ۱۳۹۶ با موفقیت‌ طی‌ کرده‌ باشند و یا دارای دیپلم نظام قدیم (دوره چهارساله) باشند.

تبصره: پذیرفته شدگانی که کدرشته قبولی آنها در نیمسال دوم پذیرش داشته باشد و تا پایان بهمن ماه سال جاری (۳۰ بهمن ۹۶) موفق به دریافت گواهینامه پایان تحصیلات دوره متوسطه در رشته مورد نظر شوند، اجازه ثبت‌نام در نیمسال دوم سال جاری را خواهند داشت و در غیر اینصورت قبولی آنان باطل است.

ب - مدارک‌ لازم‌ برای‌ ثبت‌ نام‌ از پذیرفته‌شدگان:

اصل‌ مدرک ‌دیپلم ‌متوسطه ‌نظام‌جدید یا گواهی‌ ‌موقت‌ ‌پایان ‌تحصیلات‌ متوسطه‌ نظام‌جدید در یکی‌ از شاخه‌های‌ کاردانش‌ یا فنی‌ و حرفه‌ای ‌صادره‌ از محل‌ تحصیل‌ مبنی‌ برگذراندن کلیه واحدهای درسی‌ در دوره ‌سه‌ساله‌، کارورزی و کارآموزی حداکثر تا پایان‌ شهریورماه‌ ۱۳۹۶.

اصل‌ مدرک‌ دیپلم‌ یا گواهی‌ موقت‌ پایان‌ تحصیلات‌ نظام‌قدیم ‌(هنرستان) مبنی‌ برگذراندن‌ کلیه‌ دروس‌ چهارساله.

اصل‌ شناسنامه‌ و دو برگ‌ فتوکپی‌ از تمام‌ صفحات‌ آن.

شش قطعه‌ عکس‌ ۴×۳ تمام‌ رخ‌ تهیه‌ شده‌ در سال ‌جاری‌.

ارائه رسید درخواست تاییدیه تحصیلی دیپلم به موسسه محل قبولی (درخواست تاییدیه تحصیلی از دفاتر پیشخوان دولت می‌بایست اقدام شود).

داوطلبان‌ مرد لازم‌ است‌ مدرکی‌ را که‌ وضعیت‌ نظام‌ وظیفه‌ آنان‌ را با توجه‌ به‌ بند ( ۳-۳) مندرج‌ در صفحات (۲ و۳ ) دفترچه‌ راهنمای‌ آزمون‌ دوره‌های‌ کاردانی‌ نظام‌جدید (دانشگاه فنی ‌و حرفه‌ای‌ و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی) سال‌ ۱۳۹۶مشخص‌ کند، ارائه‌ کنند.

داوطلبانی که با سهمیه رزمندگان، ایثارگران (شامل: ۱- رزمندگان بسیجی . ۲- رزمندگان جهادگر. ۳- خانواده شهدا «پدر، مادر، خواهر و برادر شهید». ۴- همسر و فرزندان معظم شهدا و یا مفقودالاثر. ۵- جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر و همسر و فرزندان آنان. ۶- جانبازان زیر ۲۵ درصد و همسر و فرزندان آنان. ۷- آزادگان عزیز و فرزندان و همسر آنان. ۸- همسر و فرزندان رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبان در جبهه) و یا خانواده شهدا در آزمون پذیرفته‌شده‌اند، در زمان ثبت‌نام، ملزم به ارائه فرم و یا مدرکی در رابطه با تائید سهمیه ثبت نامی خویش نیستند و ملاک عمل برای ثبت نام آنان همان عنوان درج شده در فایل ارسالی از سوی این سازمان است.

ه‍- قابل توجه داوطلبان:

کارنامه علمی حاوی رتبه داوطلبان در هر یک از کدرشته‌های انتخابی در بین متقاضیان این کدرشته‌ها در سهمیه مربوط، با توجه به نمره‌کل و همچنین رتبه آخرین نفر پذیرفته ‌شده در هر یک از کدرشته‌های انتخابی و اطلاعات مفید همزمان با اعلام نتایج در پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش قابل دسترسی است.

با توجه به کنترل‌های متعدد و بررسی هایی که به صورت مختلف به عمل آمده، از صحت کدرشته محل قبولی اعلام شده پذیرفته‌شدگان اطمینان حاصل شده و داوطلبان پس از دریافت کارنامه از طریق سایت در صورتی‌که درباره کد رشته های انتخابی و سایر مندرجات کارنامه سوالی داشته ‌باشند، می توانند حداکثر تا تاریخ ۱۵ مهرماه ۹۶ از طریق سیستم پاسخگویی اینترنتی در سایت سازمان سنجش به نشانی: www.sanjesh.org در رابطه با کدرشته های انتخابی و مندرجات کارنامه، اقدام و از ارسال نامه پستی و مراجعه حضوری اکیداً خودداری کنند.

به کلیه مکاتبات (اینترنتی و یا غیر اینترنتی) که بعد از تاریخ ۱۵ مهرماه ۹۶ در این خصوص صورت گیرد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.