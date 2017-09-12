کاهش روزهای گرد و غباری در استان ایلام

مازیار سلیمان نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از ابتدای امسال تاکنون ۱۸ روز گرد و غبار در استان ایلام خارج از حد مجاز بوده که این تعداد نشان از کاهش گردو غبارها در استان است.

وی افزود: علت اصلی گرد وغبار در استان کانون های کشور عراق است و ما با استقرار ایستگاه های سنجش گردوغبار در شهرستان ها توانسته ایم به صورت لحظه ای میزان موجود را اندازه گیری و گزارش دهیم.

وی اضافه کرد: زمانی که میزان گرد و غبار بیش از ۱۵۰ میکروگرم در متر مکعب باشد بلافاصله از طریق محیط زیست موضوع اطلاع داده خواهد شد تا اثرات این پدیده بر روی سلامت مردم کاهش پیدا کند.

سلیمان نژاد به تشکیل کمیته اضطرار آلودگی هوا در استان اشاره کرد و گفت: در زمان بروز پدیده گردوغبار مدیریت بحران به ریاست مدیرکل بحران استان انجام و اقدامات لازم صورت می گیرد .

وی گفت: مطالعات شناسایی کانون های داخلی گردو غبار انجام شده هرچند که استان ایلام جزو کانون های گردو غبار نیست.