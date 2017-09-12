توزیع کارت آزمون های پژوهشگاه شاخص پژوه از پنجشنبه

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون اختصاصی دانشجویان پژوهشگاه (منحل شده) شاخص پژوه در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۶ روز جمعه ۲۴ شهریور ۹۶ برگزار می شود.

کارت‌ شرکت در آزمون‌ کلیه‌ داوطلبان‌ و برگ راهنمای شرکت در آزمون از روز پنجشنبه ۲۳ شهریور ۹۶ در محل دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران به آدرس: تهران، بزرگراه جلال آل احمد، اول پل گیشا، جنب بیمارستان دکتر شریعتی صبح از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۲ و بعداز ظهر از ساعت ۱۴ تا ۱۸ توزیع می‌شود.

کلیه‌ داوطلبان‌ متقاضی شرکت‌ در آزمون‌ مقاطع مذکور، برای دریافت کارت شرکت در آزمون باید به دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران مراجعه و با در دست داشتن اصل کارت ملی و یا شناسنامه عکسدار معتبر نسبت به دریافت کارت شرکت در آزمون خود و برگ راهنما اقدام کنند.

برای شرکت در جلسه آزمون همراه داشتن کارت شرکت در آزمون و همچنین اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکسدار و ارائه آن الزامی است.

تبصره: داوطلبانی که در زمان مقرر موفق به ثبت‌نام در پایگاه اطلاع‌رسانی این سازمان نشده‌اند لازم است با در دست داشتن دو قطعه عکس و همچنین اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکسدار به آدرس فوق مراجعه نموده و کارت شرکت در آزمون خود را دریافت کنند.

با توجه به اطلاعات مندرج بر روی کارت شرکت در آزمون، چنانچه داوطلبان مغایرتی در اطلاعات کارت شرکت در آزمون مشاهده کردند، لازم است برای اصلاح مورد یا موارد مذکور در تاریخ ۲۳ شهریور ۹۶ مطابق ساعت و تاریخ اعلام شده در بند «الف» به نماینده مسوول رفع نقص مستقر در باجه‌ی رفع نقص حوزه مذکور مراجعه کنند.

چنانچه عکس الصاقی به کارت ورودی داوطلب با چهره وی مغایرت داشته باشد لازم است شخص داوطلب همراه با دو قطعه عکس و کارت ملی یا شناسنامه عکسدار برای اصلاح کارت، مطابق ساعت و تاریخ اعلام شده در بند «الف» به نماینده مسوول رفع نقص مستقر در باجه‌ رفع نقص حوزه مذکور مراجعه کنند. در غیر این صورت فرد به عنوان متخلّف تلقی و برابر مقررات با وی رفتار خواهد شد.

در زمان حضور در جلسه آزمون، همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون‌، اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکسدار الزامی است.

فرآیند برگزاری آزمون از ساعت‌ ۸:۰۰ (هشت) صبح روز جمعه ۲۴ شهریور ۹۶ آغاز می‌شود. در ورودی حوزه های امتحانی رأس‌ ساعت‌ ۷:۳۰ (هفت و سی دقیقه) بسته خواهد شد لذا داوطلبان لازم است قبل از بسته شدن درهای ورود به جلسه آزمون در حوزه امتحانی حاضر باشند.

هر داوطلب برای حضور در جلسه آزمون باید علاوه بر کارت شرکت در آزمون، اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکسدار، چند مداد سیاه نرم پررنگ، مدادتراش، مداد پاکن و یک سنجاق و یا سوزن به همراه داشته باشد.

داوطلبان باید از آوردن وسایل اضافی از جمله کیف دستی، ساک دستی، پیجر، تلفن همراه، ساعت هوشمند، دستبند هوشمند، انگشتر هوشمند، جزوه، کتاب، ماشین‌حساب، هرگونه نت و یادداشت و نظایر آن و همچنین وسایل شخصی به جلسه آزمون اکیداً خودداری کنند. به همراه داشتن هر کدام از وسایل مندرج در این بند به عنوان تقلب و تخلف تلقی و با داوطلبان ذیربط براساس قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون های سراسری رفتار خواهد شد.

مخدوش کردن و پاره کردن اوراق امتحانی، تعلل در ارائه مدارک امتحانی ماهیتاً از مصادیق تخلّف و تقلّب محسوب می شود و با داوطلبان متخلف برابر با قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمونهای سراسری رسیدگی و برخورد خواهد شد.