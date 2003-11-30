جبهه ما با اسراييل تا ابد آرام نمي ماند

به گزارش خبرگزاري مهر، محمودالابرش درگفتگو با روزنامه الحيات چاپ لندن گفت: قانون"تحريم سوريه و اعاده حاكميت لبنان "كه توسط كنگره آمريكا به تصويب رسيد ، قانوني احمقانه است. رئيس مجلس سوريه افزود : قطع گفتگو با سوريه به نفع آمريكا نيست .

وي درمورد تهديدهاي رژيم صهيونيستي گفت: من به عنوان نماينده ملت سوريه به اسراييل درمورد تكرارتجاوز به خاك سوريه هشدار مي دهم .

الابرش گفت : اسراييل بايد درمحاسبات خود بازنگري كند ، جبهه ما با اسراييل طولاني است هرچندازسال 1974 آرام بوده اما تا ابد اين جبهه آرام نخواهد بود.

وي در مورد اينكه آيا اين هشداري به اسراييل است؟ گفت : من ازموضع رسمي سخن نمي گويم بلكه به نام ملت سوريه سخن مي گويم، نمي توان درصورتي كه ظلم و تجاوزادامه دارد، واكنش ملت را كنترل كرد،ما در صورت تجاوزمجدد اسراييل دست بسته نخواهيم بود ، دولت سوريه فهميده است تنها راه واكنش به قانون تحريم و تهديدها ، تقويت وحدت ملي و تقويت اقتصاد است ، زمان سخنراني ها گذشته است ، واكنش ما اين است كه ما براي توافق با اروپا آماده ايم تا عملكرد اقتصادي صحيحي داشته باشيم .

وي گفت : سوريه دشمن آمريكا نيست،اين آمريكاست كه با سوريه خصومت مي ورزد، سوريه به دليل فشارهاي آمريكا درحاشيه قرارنگرفته است.

الابرش افزود: منظورشان از قانون تحريم سوريه چيست ، اگر هدفشان محدود كردن ديپلماتهاي ما ست ، آن را انجام دهند، اگر قصدشان محروم كردن ما از واردات تجهيزات پيشرفته فناوري است ، اين كار را كه از سالها پيش انجام مي دهند.

رئيس مجلس سوريه گفت : آمريكايي ها از ما مي خواهند خاك لبنان را ترك كنيم ، چه كسي گفته است كه آمريكايي قيم لبناني ها هستند، نقش لبناني ها چه مي شود؟ اگر شخصي مانند ميشل عون كه تحت تعقيب دادگاههاي لبنان است برخي خواسته ها را برزبان مي آورد، آيا آمريكا بايد موضع يك شهروند لبناني رامستمسك خود قرار داده و موضع كشور لبنان را فراموش كند ؟ تنها دولت و ملت لبنان مي توانند بگويند سوريه در لبنان باشد يا نه .

وي بااحمقانه توصيف كردن منطق قانونگذاري آمريكايي تاكيد كرد:اين مساله هرگز دمشق را نگران نخواهد كرد.

الابرش درمورد احتمال اينكه ، قانون تحريم پوششي براي حمله نظامي به سوريه قرار گيرد ، گفت : آمريكا براي تجاوز نيازي به پوشش و بهانه ندارد ، آمريكا كشوري است كه حتي يك روز دراجراي مدلهاي خود در صورتي كه مناسب ببيند ، ترديد نمي كند ، آمريكا اگر بخواهد كشوري را مورد حمله نظامي يا اقتصادي و سياسي قراردهد، نيازي به بهانه تراشي و دستاويز ندارد، قانون تحريم مقدمه اي براي هرچيزي است كه امكان دارد اتفاق بيفتد ، اما ما تصورمان اين است كه آمريكا ديگر بايد از عواقب كارهاي خود درس بگيرد ، عراق بهترين نمونه است ، درعراق رژيمي ديكتاتوري بر ملتش مسلط بود ، اين ملت براي سرنگوني اين رژيم انقلاب نكرد ، آمريكا به قول خود رژيم عراق را تغيير داد اما چيزي كه به دست آمده ، نبود امنيت و ثبات در عراق است ، آمريكا اكنون در باتلاق عراق گرفتار شده است ، آمريكا يك كشور اشغالگر است اما با اين وجود مدعي است كه به نام آزادي به اين كشورحمله كرده است.

رئيس پارلمان سوريه ، چند هفته پيش جانشين محمد ناجي العطري شد، به هنگام ديداروي ازلندن ، خبرنگار روزنامه الحيات با وي گفتگو كرده است. ناجي العطري نيزبه سمت نخست وزيرجديد سوريه انتخاب شد.

