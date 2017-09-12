ساخت ۱۷۰۰ تخت بیمارستانی در خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رشیدیان ظهر سه شنبه در مراسم اولین فارغ التحصیلان رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گناباد اظهار کرد: در فرهنگ دینی و ملی ما خدمت به انسان جایگاه خاصی دارد و در این میان ارزش کار پزشکی که با جان انسان ها سروکار دارد بیشتر است.

وی خطاب به پزشکان حاضر در مراسم افزود: مهمترین موضوعی که در حیات مورد توجه قرار می گیرد انسان است که شما پزشکان با آن سروکار دارید.

استاندار خراسان رضوی بیان کرد: انسان ها خطر و یا بیماری را آگاهانه انتخاب نمی کنند ولی شما پزشکی را آگاهانه و با تمام مسئولیت هایش انتخاب کرده اید.

وی با بیان اینکه اگر شما در وظیفه خود کوتاهی انجام دهید در اولین مرحله باید جواب گوی وجدان خود باشید گفت: پزشکی عشق و علاقه است زیرا به نیازمندان کمک می کند و دولت نیز وظیفه دارد زمینه کار پزشکان را محیا سازد.

رشیدیان در خصوص خدمات دولت در استان طی چهار سال گذشته نیز اظهار داشت: یک هزارو ۸۰۰ پروژه در حوزه پزشکی در استان انجام شده که از این تعداد یک هزارو ۶۷۰ تخت بیمارستانی به استان اضافه و یک هزارو ۷۰۰ تخت نیز در دست ساخت می باشد.

رشیدیان افزود: ما در حوزه پزشکی با همه اقدامات بیمارستانی که انجام شده باید در حوزه پیشگیری توجه جدی داشته باشیم.

وی در پایان به فارغ التحصیلان پزشکی توصیه کرد: خدمت فقط در مراکز استان نیست و باید به نقاط محروم نیز توجه داشته باشند و یقین بدانند افرادی که خود را وقف خدمت به مردم کنند در پیشگاه خداوند جایگاه خاصی برخوردار خواهند بود.