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۲۱ شهریور ۱۳۹۶، ۱۳:۵۱

استاندار خراسان رضوی خبر داد:

ساخت ۱۷۰۰ تخت بیمارستانی در خراسان رضوی

ساخت ۱۷۰۰ تخت بیمارستانی در خراسان رضوی

گناباد- استاندار خراسان رضوی گفت: در راستای طرح تحول سلامت و خدمت رسانی به مردم ۱۷۰۰ تخت بیمارستانی در حال ساخت است.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رشیدیان ظهر سه شنبه در مراسم اولین فارغ التحصیلان رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گناباد اظهار کرد: در فرهنگ دینی و ملی ما خدمت به انسان جایگاه خاصی دارد و در این میان ارزش کار پزشکی که با جان انسان ها سروکار دارد بیشتر است. 

وی خطاب به پزشکان حاضر در مراسم افزود: مهمترین موضوعی که در حیات مورد توجه قرار می گیرد انسان است که شما پزشکان با آن سروکار دارید. 

استاندار خراسان رضوی بیان کرد: انسان ها خطر و یا بیماری را آگاهانه انتخاب نمی کنند ولی شما پزشکی را آگاهانه و با تمام مسئولیت هایش انتخاب کرده اید. 

وی با بیان اینکه اگر شما در وظیفه خود کوتاهی انجام دهید در اولین مرحله باید جواب گوی وجدان خود باشید گفت: پزشکی عشق و علاقه است زیرا به نیازمندان کمک می کند و دولت نیز وظیفه دارد زمینه کار پزشکان را محیا سازد. 

رشیدیان در خصوص خدمات دولت در استان طی چهار سال گذشته نیز اظهار داشت: یک هزارو ۸۰۰ پروژه در حوزه پزشکی در استان انجام شده که از  این تعداد یک هزارو ۶۷۰ تخت بیمارستانی به استان اضافه و یک هزارو ۷۰۰ تخت نیز در دست ساخت می باشد. 

رشیدیان افزود: ما در حوزه پزشکی با همه  اقدامات بیمارستانی که انجام شده باید در حوزه پیشگیری توجه جدی داشته باشیم. 

وی در پایان به فارغ التحصیلان پزشکی توصیه کرد: خدمت فقط در مراکز استان نیست و باید به نقاط  محروم نیز توجه داشته باشند و یقین بدانند افرادی که خود را وقف خدمت به مردم کنند در پیشگاه خداوند جایگاه خاصی برخوردار خواهند بود.

کد مطلب 4085106

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