اقتدار ناجا ضامن امنیت اجتماعی است/نیازمند خودصیانتی هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید حسن عاملی ظهر سه‌شنبه در همایش روسا و معاونان کلانتری‌ها در اردبیل تصریح کرد: نیروی انتظامی مسئولیت خطیر و سنگینی بر دوش داشته و اقتدار آن حامی مظلومان جامعه بوده است.

وی افزود: مأموریت‌های نیروی انتظامی در راستای سالم‌سازی، ارتقا روحیه نشاط اجتماعی و مبارزه با ناپاکی‌ها است و به همین دلیل ناجا تکیه‌گاه مردم محسوب می‌شود.

نماینده ولی‌فقیه در استان با تأکید به اینکه کارکنان ناجا در ارتباط مستقیم با مردم هستند، اضافه کرد: انتظار می‌رود جایگاه و رسالت نیروی انتظامی برای کارکنان این مجموعه تبیین شده و کارکنان به وظیفه و مسئولیت خود ایمان داشته باشند.

عاملی تصریح کرد: نیروی انتظامی در کشور جزو اخلاقی‌ترین و مقتدرترین نیروها بوده و توانسته در راستای سالم‌سازی جامعه نقش مؤثری ایفا کند.

وی با تأکید به اهمیت خودصیانتی در مسئولیت‌های ناجا اضافه کرد: حساسیت‌های فعالیت نیروی انتظامی می‌طلبد که کارکنان به موضوع خودکنترلی و خودصیانتی توجه ویژه داشته باشند.

امام جمعه اردبیل با تأکید به اینکه نیروی انتظامی در ارائه خدمات شایسته به مردم موفق عمل کرده است، تأکید کرد: نیروی انتظامی با تلاشی جهادی آرامش را به مردم هدیه می‌دهد.