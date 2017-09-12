اقتدار ناجا ضامن امنیت اجتماعی است/نیازمند خودصیانتی هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید حسن عاملی ظهر سهشنبه در همایش روسا و معاونان کلانتریها در اردبیل تصریح کرد: نیروی انتظامی مسئولیت خطیر و سنگینی بر دوش داشته و اقتدار آن حامی مظلومان جامعه بوده است.
وی افزود: مأموریتهای نیروی انتظامی در راستای سالمسازی، ارتقا روحیه نشاط اجتماعی و مبارزه با ناپاکیها است و به همین دلیل ناجا تکیهگاه مردم محسوب میشود.
نماینده ولیفقیه در استان با تأکید به اینکه کارکنان ناجا در ارتباط مستقیم با مردم هستند، اضافه کرد: انتظار میرود جایگاه و رسالت نیروی انتظامی برای کارکنان این مجموعه تبیین شده و کارکنان به وظیفه و مسئولیت خود ایمان داشته باشند.
عاملی تصریح کرد: نیروی انتظامی در کشور جزو اخلاقیترین و مقتدرترین نیروها بوده و توانسته در راستای سالمسازی جامعه نقش مؤثری ایفا کند.
وی با تأکید به اهمیت خودصیانتی در مسئولیتهای ناجا اضافه کرد: حساسیتهای فعالیت نیروی انتظامی میطلبد که کارکنان به موضوع خودکنترلی و خودصیانتی توجه ویژه داشته باشند.
امام جمعه اردبیل با تأکید به اینکه نیروی انتظامی در ارائه خدمات شایسته به مردم موفق عمل کرده است، تأکید کرد: نیروی انتظامی با تلاشی جهادی آرامش را به مردم هدیه میدهد.
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