کاهش پرداختی از جیب مردم با اجرای طرح تحول سلامت

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج حریرچی ظهر سه شنبه در آئین تکریم و معارفه دانشگاه علوم پزشکی مازندران که در سالن اجتماعات آیت الله کوهستانی برگزار شد با بیان اینکه وزارت بهداشت در چهار سال اخیر دوران سخت و ثمر بخش داشته است، اظهار کرد: با اجرای طرح تحول سلامت پرداختی از جیب مردم ماهانه ۲۱هزار تومان کاهش یافته است‌.

دکتر حریر چی به افزایش ۲۱هزار تخت بیمارستانی در سال های اخیر اشاره کرد و افزود: این در حالیست که در طول صد سال ۸۰ هزار تخت بیمارستانی در بیمارستان ها فعال شده است.

وی ارتقای طرح تحول سلامت، استقرار نظام ارجاع، تامین منابع پایدار و متناسب سازی فعالیت ها، اصلاح ساختار سلامت و مولفه های اجتماعی موثر بر سلامت را جزو اولویت اجرایی وزارت بهداشت دانست.

معاون کل وزیر بهداشت خدمت در حوزه سلامت، نعمت است،گفت: هموطنان در سال گذشته در دانشگاه علوم پزشکی مازندران ۲۷میلیون و ۲۰۰ هزار خدمت سرپایی دریافت کردند که در هیچ مرکزی این خدمت ارائه نشده است.

دکتر حریر چی اولویت وزارت بهداشت را خدمت رسانی به محرومان دانست و افزود: دکتر موسوی به عنوان نماینده وزیر بهداشت در استان مسؤولیت سلامت همه مردم استان را برعهده دارند.

معاون وزیر بهداشت به خدمات دکتر موسوی در دانشگاه شاهرود اشاره کرد و گفت: دکتر جان بابایی در سال های گذشته خدمات بسیار خوبی را ارائه کردند.

وی با بیان اینکه دانشگاه علوم پزشکی مازندران در سال گذشته جزو دانشگاه های یک درصد دانشگاه های برتر را کسب کرده است، افزود: دانشگاه علوم پزشکی از ۴۷ رشته دانشگاهی به ۱۰۶رشته رسیده است.

حریرچی با بیان اینکه ۵۴۰پروژه در طول چهارسال اخیر اجرا شد،گفت: بودجه در حوزه آموزشی نیز از ۳۰میلیارد ریال به ۱۴۰میلیارد ریال رسید که افزایش پنج برابری را نشان می دهد.

معاون وزیر بهداشت به طرح پزشک خانواده اشاره کرد و افزود : شاخص مرگ مادر باردار در هزار از ۱۵.۷به ۱۰.۶رسیده است.