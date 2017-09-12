به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عباس علیشاهی در نشست مشترک مسئولین سپاه با مسئولان دانشگاه علوم پزشکی لرستان با اشاره به فعالیت های بین بخشی در حوزه سلامت و محرومیت زدایی در روستاها اظهار داشت: این طرح از زمستان سال گذشته شروع شده و بالغ بر هزار دهستان در کشور شناسایی شده اند.

ارائه خدمات مختلف به ۱۵۰ روستای لرستان

وی گفت: در استان لرستان دهستان های محروم «ذلقی شرقی» شهرستان الیگودرز٬ دهستان «کشکان شمالی» شهرستان دوره چگنی٬ دهستان «میر بگ جنوبی» شهرستان دلفان٬ دهستان «هومیان» شهرستان کوهدشت و دهستان «کشور» بخش پاپی جز فاز اول اجرای این طرح هستند و ۱۵۰ روستا دارند.

جانشین قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه حضرت ابوالفضل(ع) لرستان گفت: طبق برنامه های پیش بینی شده٬ قرارگاه در پنج کارگروه زیر ساختی ٬ فرهنگی٬ سلامت٬ اداری و پشتیبانی و اشتغال فعالیت خود را آغاز می کند که بعضی ها کارشان شروع شده و انتظار می رود در کارگروه سلامت که بحث عمده آن طب سنتی٬ گیاهان دارویی و بهداشت است٬ دانشگاه علوم پزشکی همکاری خوبی با سپاه داشته باشد.

مهاجرت عمده ترین مشکل در روستاها

کوروش ساکی رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان نیز در این نشست با اشاره به فعالیت های جهادی، جهاد سازندگی در اوایل انقلاب برای توسعه و آبادانی روستاها با کمترین هزینه اظهار داشت: حضرت امام(ره) اینگونه اقدامات را یک کار الهی می دانست و با انجام این کار های جهادی و استفاده از پتانسیل های مردمی بود که ما شاهد توسعه و آبادانی روستاها بودیم و امروز با ادغام جهاد سازندگی با مدیریت کشاورزی اینگونه کارها کمتر صورت می گیرد و هم اکنون عمده ترین این فعالیت ها بر دوش قرارگاه سپاه و نیروهای بسیج جهادی نهاده شده است.

وی گفت: عمده ترین مشکل فعلی روستاها بحث مهاجرت روستائیان به شهر ها است که با کار فرهنگی و برنامه ریزی درست می توان جلوی آن را گرفت.

وی بیان داشت: برای بهسازی و ساخت مراکز بهداشتی در روستاها اقدامات خوبی صورت گرفته و قرارگاه سپاه می تواند در ساخت پروژه ها و احداث راه دسترسی و دیگر بسترهای زیر ساختی به دانشگاه کمک کند.

شناسایی مشکلات حوزه بهداشت و درمان روستاها

دریک معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی لرستان نیز در این نشست با بیان اینکه اطلاعات جمعیتی٬ بیماری ها و مشکلات بهداشتی روستاها توسط مراکز و خانه های بهداشت شناسایی شده و اطلاعات آن موجود است گفت: ما می توانیم در این زمینه در روستاهای جزء طرح به قرارگاه کمک کنیم.

وی گفت: الگوی بیماری ها و عوامل مداخله گر هم اکنون در روستاها تغییر کرده است و تا حدودی مشکلات شناسایی شده اند و اگر در این زمینه نیاز به فعالیت های بین بخشی باشد قطعا همکاری معاونت بهداشتی با بسیج جامعه پزشکی و سپاه می تواند راهگشا باشد تا کارها بهتر انجام گیرد.