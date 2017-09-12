جشنواره ای برای برد و باخت/ آموزش رکن فراموش شده تئاتر

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و هشتمین جشنواره تئاتر استان فارس در حالی کار خود را از روز گذشته آغاز کرد که خوشبختانه طی دو روز با استقبال مناسبی از جانب تماشاگران مواجه شده و گروه های تئاتر شهرستانی نیز توانسته اند خود را از راه های دور و نزدیک به شیراز برسانند.

امکاناتی که در اختیار گروه ها قرار داده شده در مقایسه با گذشته مناسب است و اکثر بازیگران و کارگردانان حاضر در جشنواره از روند جشنواره طی دو روز رضایت دارند هرچند که تماشاگران از برنامه ریزی زمان اجرای نمایش ها ناراضی هستند زیرا فاصله یکی از سالن های اجرا با دیگر سالن ها باعث شده که برای دیدن تمامی کارها با مشکل مواجه شوند.

اما در این میان نگاه دیگر به جشنواره نیز وجود دارد که آن هم دلیل برگزاری جشنواره است که البته امروز در اکثر کشورهای بزرگ دنیا به دوسالانه تبدیل شده است.

ارائه تئاتر بدون آموزش در جشنواره فارس

در این راستا یکی از کارگردانان با سابقه تئاتر فارس که حدود ۲۵ سال مسئول نور و صدای سالن های تئاتر بوده و امروز کارشناس محصولات فرهنگی اداره کل ارشاد فارس است در گفت و گو با خبرنگار مهر، پیرامون جشنواره تئاتر استان فارس، گفت: از سال ۷۵ در جشنواره های تئاتر فارس شرکت نمی کنم زیرا هیچ بار آموزشی برای تئاتر ندارد.

عباس چهل تنان تاکید کرد: باید به دنبال این باشیم که دلیل برگزاری جشنواره تئاتر چیست، امروز جشنواره تئاتر به محل برد و باخث تبدیل شده که داوران با استفاده از سلایق شخصی یک تئاتر را قبول یا رد می کنند.

وی با اشاره به اینکه موضوع کارهای حاضر در جشنواره نیز به نوع خود جای بحث دارد افزود: برخی از گروه ها تنها به دنبال ارائه کار برای جشنواره هستند که با موفقیت به اکران عمومی برسند اما برای رسیدن به این موفقیت در طول سال هیچ اموزش جدیدی ندیده اند.

این کارگردان و بازیگر تئاتر فارس یادآور شد: در گذشته داورانی که از تهران برای جسنواره تئاتر فارس مشخص می شدند در کنار کار داوری برای گروه های تئاتر کلاس آموزشی می گذاشتند و به نوعی باعث افزایش علوم بازیگران وئ کارگردانان استان بود اما امروز چنین نیست.

چهل تنان افزود: کارهای تکراری در طول این سال ها نشان از عدم آموزش تئاتر در استان فارس است به همین دلیل اگر یک کار توسط داوری رد شود گروه با مشکل مواجه می شود.

وی تصریح کرد: از سال ۵۵ تا ۸۰ کار تئاتر کردم اما امروز معنی واقعی جسنواره دیگر وجود ندارد همه برای برد و باخت بدون آموزش تلاش می کنند.

کارگردان تئاتر فارس یادآور شد: داورانی همچون کیانیان، مرزبان و... در گذشته در کنار داوری مشکلات بازیگران و کارگردانان را بیان می کردند و پس از ساعت برگزاری نمایش در محل اقامت کلاس های آموزشی می گذاشتند نباید فراموش کرد که داشتن مدرک لیسانس و یا فوق لیسانس تئاتر ملاک بر خوب بودن داور یا کارگردان نیست زیرا امروز بزرگانی بدون مدرک تحصیلی بالا دارای جایگاه فاخر در عرصه هنر کشور هستند.

چهل تنان ادامه داد: هزینه کردن برای برگزاری اینگونه جشنواره ها بی فایده است در حالیکه می شود همین رقم را برای اعزام بازیگران و کارگردانان تئاتر استان به کلاس های آموزشی بازیگران و کارگردانان بزرگ تئاتر هزینه کرد.

وی تاکید کرد: زمانیکه بازیگران آموزش های روز تئاتر را دیده باشند به طور حتم با برگزاری دوسالانه تئاتر فارس شاهد رشد جایگاه این هنر بزرگ در استان خواهیم بود.