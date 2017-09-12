نتایج مطالعات شرکت شل بر روی میدان کیش تشریح شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت؛ صبح امروز، نشست مشترکی با حضور هانس نایکمپ، معاون شرکت انگلیسی-هلندی شل در راس هیئت نمایندگان این شرکت، غلامرضا منوچهری، معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت، نورالدین شهنازی‎زاده، مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت، محمد مصطفوی، مدیر سرمایه‎گذاری و کسب و کار شرکت ملی نفت و دیگر کارشناسان شرکت ملی نفت برگزار و نتایج مطالعات شل روی میدان کیش تشریح شد.

بر اساس این گزارش، تفاهم‌نامه همکاری شرکت ملی نفت ایران و شرکت شل با هدف مطالعه سه میدان آزادگان، یادآوران و کیش، ۱۷ آذرماه پارسال امضا شده بود و این شرکت اروپایی پیش از این، در نشست مشابهی که ۱۱ مرداد ماه امسال برگزار شد، نتایج مطالعات خود بر روی میدان‎های آزادگان و یادآوران را در حضور نمایندگان شرکت ملی نفت ایران ارائه داده بود.