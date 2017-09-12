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۲۱ شهریور ۱۳۹۶، ۱۶:۵۱

در نشست مشترک با نمایندگان شرکت ملی نفت؛

نتایج مطالعات شرکت شل بر روی میدان کیش تشریح شد

نتایج مطالعات شرکت شل بر روی میدان کیش تشریح شد

نتایج مطالعات شرکت انگلیسی-هلندی شل روی میدان کیش، در نشست مشترک نمایندگان این شرکت و شرکت ملی نفت ایران تشریح شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت؛ صبح امروز، نشست مشترکی با حضور هانس نایکمپ، معاون شرکت انگلیسی-هلندی شل در راس هیئت نمایندگان این شرکت، غلامرضا منوچهری، معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت، نورالدین شهنازی‎زاده، مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت، محمد مصطفوی، مدیر سرمایه‎گذاری و کسب و کار شرکت ملی نفت و دیگر کارشناسان شرکت ملی نفت برگزار و نتایج مطالعات شل روی میدان کیش تشریح شد.

بر اساس این گزارش، تفاهم‌نامه همکاری شرکت ملی نفت ایران و شرکت شل با هدف مطالعه سه میدان آزادگان، یادآوران و کیش، ۱۷ آذرماه پارسال امضا شده بود و این شرکت اروپایی پیش از این، در نشست مشابهی که ۱۱ مرداد ماه امسال برگزار شد، نتایج مطالعات خود بر روی میدان‎های آزادگان و یادآوران را در حضور نمایندگان شرکت ملی نفت ایران ارائه داده بود.

کد مطلب 4085147

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