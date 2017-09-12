حرکت بر مدار سنت بسیاری از مشاغل را ورشکسته کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، رسول جهانگیری صبح سه‌شنبه در جمع دست‌اندرکاران تبلیغات استان اصفهان اظهار داشت: تبلیغات ابزاری کارآمد برای توسعه اشتغال و تولید است و ما از اقداماتی این چنینی به جد حمایت می کنیم.

وی ادامه داد: حرکت بر مدار سنت در اصناف بسیاری از مشاغل را در معرض خطر ورشکستگی قرار داده است .

رئیس اتاق اصناف مرکز استان اصفهان گفت: قطعا افرادی که با موج تغییرات همراه شوند می توانند از مواهب آن بهره ببرند و کسانی که بخواهند در مقابل موج قدرتمند تغییرات مقاومت کنند، محکوم به فنا هستند.

نائب رئیس اتاق اصناف اصفهان و رئیس اتحادیه چاپخانه داران اصفهان نیز در این برنامه ابراز داشت: مرزهای بین مشاغل در عصر حاضر از بین رفته است و این مورد نیز درباره صنعت چاپ و تبلیغات نیز صادق است.

محمدعلی انصاری پور ادامه داد: بسیاری از مشکلات مشاغل می تواند با بهره گیری از دانش و مشاوران متخصص حل و فصل شود و تبلیغات یکی از کارآمدترین ابزارهایی است که می توان از آن استفاده کرد.

وی درباره هزینه بر بودن تبلیغات یا تغییر بسته بندی برای تولید کننده اظهار کرد: تجربه نشان داده است که هزینه هایی که افراد بابت تبیلغات می پردازند در دراز مدت به آنها بازگردانده می شود و درواقع تبلیغات سرمایه گذاری محسوب می شود.

نائب رئیس اتاق اصناف تصریح کرد: مواد اولیه صنعت چاپ و تبلیغات وارداتی است و لذا بالا بودن هزینه های تبلیغات در ایران به همین دلیل است.