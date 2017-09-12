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۲۱ شهریور ۱۳۹۶، ۱۴:۰۳

رئیس اتاق اصناف مرکز استان اصفهان:

حرکت بر مدار سنت بسیاری از مشاغل را ورشکسته کرده است

حرکت بر مدار سنت بسیاری از مشاغل را ورشکسته کرده است

اصفهان - رئیس اتاق اصناف مرکز استان اصفهان گفت: حرکت بر مدار سنت در اصناف بسیاری از مشاغل را در معرض خطر ورشکستگی قرار داده است.

به گزارش خبرنگار مهر، رسول جهانگیری صبح سه‌شنبه در جمع دست‌اندرکاران تبلیغات استان اصفهان اظهار داشت: تبلیغات ابزاری کارآمد برای توسعه اشتغال و تولید است و ما از اقداماتی این چنینی به جد حمایت می کنیم.

وی ادامه داد: حرکت بر مدار سنت در اصناف بسیاری از مشاغل را در معرض خطر ورشکستگی قرار داده است .

رئیس اتاق اصناف مرکز استان اصفهان گفت: قطعا افرادی که با موج تغییرات همراه شوند می توانند از مواهب آن بهره ببرند و کسانی که بخواهند در مقابل موج قدرتمند تغییرات مقاومت کنند، محکوم به فنا هستند.

نائب رئیس اتاق اصناف اصفهان و رئیس اتحادیه چاپخانه داران اصفهان نیز در این برنامه ابراز داشت: مرزهای بین مشاغل در عصر حاضر از بین رفته است و این مورد نیز درباره صنعت چاپ و تبلیغات نیز صادق است.

محمدعلی انصاری پور ادامه داد: بسیاری از مشکلات مشاغل می تواند با بهره گیری از دانش و مشاوران متخصص حل و فصل شود و تبلیغات یکی از کارآمدترین ابزارهایی است که می توان از آن استفاده کرد.

وی درباره هزینه بر بودن تبلیغات یا تغییر بسته بندی برای تولید کننده اظهار کرد: تجربه نشان داده است که هزینه هایی که افراد بابت تبیلغات می پردازند در دراز مدت به آنها بازگردانده می شود و درواقع تبلیغات سرمایه گذاری محسوب می شود.

نائب رئیس اتاق اصناف تصریح کرد: مواد اولیه صنعت چاپ و تبلیغات وارداتی است و لذا بالا بودن هزینه های تبلیغات در ایران به همین دلیل است.

کد مطلب 4085153

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