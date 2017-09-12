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۲۱ شهریور ۱۳۹۶، ۱۴:۰۸

سوانح جاده‌ای در استان مرکزی ۲ کشته برجای گذاشت

سوانح جاده‌ای در استان مرکزی ۲ کشته برجای گذاشت

اراک- رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان مرکزی گفت: بر اثر وقوع دو سانحه رانندگی در محورهای استان مرکزی دو کشته و دو مصدوم برجای ماند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه پلیس، ایرج کهریزی اظهار داشت: در حادثه ای که روز گذشته در محور شازند - ازنا بر اثر واژگونی یک دستگاه سواری پراید اتفاق افتاد، راننده و هر دو سرنشین آن مجروح و به بیمارستان منتقل شدند که یکی از سرنشینان خودرو به علت شدت جراحات ناشی از تصادف، در بیمارستان جان باخت.

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان مرکزی بیان کرد: براساس اعلام کارشناس تصادفات پلیس راه، علت این حادثه عدم توجه به جلو ناشی از خستگی و خواب آلودگی راننده پراید اعلام شده است.

وی خاطرنشان ساخت: در حادثه دیگری که صبح امروز(سه شنبه) در محور قدیم ساوه - تهران بر اثر برخورد یک دستگاه وانت پیکان با یک موتورسیکلت اتفاق افتاد، راکب موتورسیکلت در دم جان باخت.

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان مرکزی تصریح کرد: علت این حادثه نیز از سوی کارشناسان پلیس راه استان، تجاوز به چپ خودروی وانت پیکان نسبت به موتورسیلکت اعلام شد.

کد مطلب 4085154

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