سرمایه گذاری بخش خصوصی راه حل اصلی معضل پارکینگ در پایتخت است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علیخانی، در این رابطه گفت: شهرداری در دوره چهارم شوراها لایحهای مبنی بر افزایش نرخ پارکینگهای حاشیهای و غیر حاشیهای را مطرح کرد که این موضوع به بحث ساماندهی پارکینگهای حاشیهای و ساخت پارکینگ در تهران مرتبط است.
وی ادامه داد: سیاستهایی که وجود دارد این است که ساخت پارکینگ باید توجیه پیدا کند تا سرمایه گذاران بخش خصوصی هم بتوانند به این عرصه وارد شوند، چرا که در سطح شهر شاهد زمینهایی هستیم که کاربری خدمات عمومی و پارکینگ را دارند؛ اما به دلیل آنکه توجیه اقتصادی ندارد از ساخت پارکینگ در این اراضی اقبال نمیشود.
علیخانی با تاکید بر اینکه مالکان این زمینها اغلب به دنبال تغییر کاربری هستند، خاطرنشان کرد: در گذشته نیز اتفاقات زیادی در این زمینه افتاده است و حتی شهرداری زمینهای زیادی در اختیار داشت که به دلیل درآمدزا نبودن پارکینگ، هیچ انگیزهای نیز برای ساخت پارکینگ وجود نداشت و این زمینها به مرور زمان در سطح شهر فروخته شده یا به مجتمع تجاری تبدیل گشت که مجتمع تجاری کنار پارک نیاوران نیز یکی از اراضی مذکور است.
عضو کمیسیون حمل و نقل و عمران شورای اسلامی شهر تهران افزود: تجربه نشان داده است که اگر فکری به حال این زمینها نشود به خصوص نقاطی که ارزش زمین بالا است، انگیزه نیز برای کارهای اجرایی وجود نخواهد داشت و این اراضی همیشه با خطر تغییر کاربری مواجه خواهند بود.
وی اصلاح نرخ پارکینگها را راهکاری مناسب برای جلوگیری از این اتفاقات دانست و گفت: نرخ پارکینگها باید به گونهای باشد که بخش خصوصی هم تمایل داشته باشد روی این زمینهها سرمایه گذاری کند و پارکینگ بسازد.
علیخانی مورد دیگر را احداث پارکینگهایی در حاشیه شهر برشمرد و اذعان داشت: بیشتر از آنکه به پارکینگهای داخل شهر نیاز باشد، در ورودیهای پایتخت و حاشیه های شهر به این مکان احتیاج است تا نقش پارک سوار را ایفا کنند.
عضو کمیسیون حمل و نقل و عمران شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: خودروهایی که وارد تهران میشوند باید بتوانند در محل پارک سوار خودورهای خود را پارک کنند و به مترو و اتوبوس دسترسی داشته باشند تا از این طریق نیز از ورود خودروها به داخل شهر جلوگیری شود.
وی با بیان اینکه باید در جهت ایجاد مبادی پارکینگ در مبادی ورودی شهر تلاش شود، اظهار کرد: همه این مسائل در لایحهای با موضوع بحث نرخ با این نگاه و با این سیاست پیش می رود و کارهای کارشناسی آن در دست اقدام است.
علیخانی افزود: اخیرا نیز با مسئولان حوزه حمل و نقل و ترافیک شهری در کمیسیون حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران جلسهای برگزار کردیم و این نگاه و سیاست را با آنها هم درمیان گذاشتیم که مقرر شد روی این لایحه بیشتر تمرکز شود و کارهای کارشناسی بیشتری صورت گیرد تا لایحه پختهای را به صحن شورا ارائه دهیم.
عضو کمیسیون حمل و نقل و عمران شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اینکه نرخها را باید با نگاه کارشناسی ترافیک، مدیریت سفر و تقاضا دید، تصریح کرد: تعیین نرخهای قبلی از طریق صنف اتحادیه پارکینگ داران بوده و با نگاه صنفی و غیر ترافیکی تعیین میشده است.
وی ادامه داد: آن نرخها هیچ توجیهی ندارد؛ به طور مثال در پارکینگ فرودگاه مهرآباد طی ۲۴ ساعت حدود ۱۹ هزار تومان دریافت میشود و این درحالی است که در همان مدت زمان در پارکینگهای سطح شهری قیمت پارکینگها حدود چهار هزار تومان است.
علیخانی گفت: با همسان سازی میتوان بخش خصوصی را نیز تشویق کرد که به ایجاد پارکینگ بپردازند تا این معضل هرچه سریعتر رفع شود.
عضو کمیسیون حمل و نقل و عمران شورای اسلامی شهر تهران در پایان خاطرنشان کرد: تنها انتظار ما از دولت این است که پارکینگهای ساختمانهای وزارتخانهها را ساماندهی کند تا مقابل وزارتخانه و حاشیه خیابان های اطراف آنها مملو از خودرو کارکنان نباشد.
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