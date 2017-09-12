۵۱ واحد آموزشی دانشکده دندانپزشکی سمنان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی شادنوش پیش از ظهر سه شنبه در مراسم افتتاح بخش های آموزشی دانشکده دندانپزشکی سمنان با حضور نماینده مردم سمنان، سرخه و مهدی شهر در مجلس ضمن بیان اینکه دانشکده دندانپزشکی سمنان ۱۶۰ دانشجو دارد، ابراز داشت: وجود زیر ساخت های آموزشی در یک دانشگاه می تواند به توسعه و پیشرفت دانشگاه کمک کند و بر همین اساس ۵۱ واحد آموزشی با هزینه ۳۵ میلیارد ریال به بهره برداری رسید.

وی افزود: بخش های کودکان، ارتودنسی، درمان ریشه دندان، ترمیم، پروتز، رادیولوژی، اتاق جراحی و لیزر از جمله تجهیزاتی محسوب می شود که طی ۱۸ ماه به دانشگاه دندانپزشکی سمنان افزوده شد که امیدواریم با افتتاح این مجموعه های آموزشی بتوانیم در راستای ارتقا خدمات دهی به دانشجویان نقش موثر ایفا کنیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان بابیان اینکه آموزش مهم ترین عنصر برای ارتقا سلامت در جامعه محسوب می شود، ابراز داشت: این دانشگاه در سال ۹۱ به بهره برداری رسید و طی پنج سال تلاش شد تا تجهیزات و امکانات این مجموعه آموزشی به روز شود که امروز شاهد افتتاح بخش های آموزشی این دانشگاه هستیم.

شادنوش با یادآوری اینکه دوره آموزش تخصصی دندانپزشکی پنج ساله است که اولین گروه از دانشجویان در سال جاری فارغ التحصیل خواهند شد، افزود: امیدواریم خروجی های این دانشکده بتوانند در عرصه خدمت رسانی به مردم کوشا باشند و از همه توان خود برای ارتقا سلامت بهداشت دهان و دندان استفاده کنند.

دانشگاه علوم پزشکی سمنان دو هزار و ۶۰۰ دانشجو دارد.