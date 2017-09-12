صرفه جویی در مصرف منابع آب با اجرای کنوانسیون آب توازن

به گزارش خبرنگار مهر، محمد راستاد در مراسم بزرگداشت روز جهانی دریانوردی در سخنانی با اشاره به اهمیت حفظ محیط زیست دریایی و ورود این سازمان به این موضوع گفت: از دو روز پیش اجرای کنوانسیون مدیریت آب توازن کشتی ها آغاز شده و ترتیباتی پیش بینی شده که بخش دریایی کشور را تحت تأثیر قرار دهد.

وی اجرای این کنوانسیون را فرصتی برای کشتی های فعال و موجود در کشور دانست و اظهار داشت: شناورها چه نفت کش ها و چه کشتی های تجاری می بایست ظرف دو سال خود را به سیستم آب توازن مجهز کنند و حداقل در فاصله ۲۰۰ کیلومتری از سواحل، آب توازن داشته باشند.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی اجرای این کنوانسیون را در راستای حفظ منابع آب عنوان و تصریح کرد: کشتی هایی که از این پس ساخته می شوند ملزم به ایجاد تأسیسات آب توازن هستند و از این پس دیگر از بنادر آب شرب انبار نخواهند کرد بلکه با استفاده از این سیستم آب دریا را به آب شیرین و قابل نوشیدن تبدیل خواهند کرد.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: یکی دیگر از برنامه های سازمان بنادر در دوره فعالیت جدید اهتمام به نقش آفرینی در مجامع بین‌المللی دریایی است. همانگونه که در سال جاری نیز هم از نظر کیفیت و کمیت گروه های اعزامی از سوی این سازمان به نشست های نیروی دریایی و هم از نظر تعداد بیانیه های بین‌المللی رشد قابل قبولی داشتیم. در نیمه اول امسال هیئت های اعزامی سازمان بنادر ۲۷ بیانیه صادر کردند در حالی که سال گذشته هیئت های بین‌المللی ما تنها ۶ بیانیه صادر کرده بودند. همچنین در نشست هایی که در سال جاری حضور داشته ایم هیئت های اعزامی سازمان بنادر ۷۳ اظهارنظر به کمیته های تخصصی دریایی ارائه کردند این در حالی است که در سال گذشته این هیئت ها ۳۷ مورد اظهارنظر اعلام کرده بودند.

راستاد تصریح کرد: از این پس بنا داریم تا فرهنگ دریایی را در میان شهروندان شهرهای مختلف ترویج دهیم تا خانواده ها برای اعزام فرزندان خود به مشاغل دریایی راغب شوند.