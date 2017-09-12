دفترچه های درمان روستایی ۹۰ درصد هزینه های درمانی را جبران می کند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی ابارشی ظهر سه شنبه در جلسه کمیسیون امور بانوان شهرستان پیشوا که به ریاست محمدکرم محمدی فرماندار این شهرستان در محل فرمانداری برگزار شد بیان داشت: در قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب سال ۸۳، بیمه های درمانی و اجتماعی به عنوان دو حوزه اصلی دنبال می شوند.

ابارشی اظهار کرد: امروزه با تدبیر دولت، هیچ مشکلی در حوزه بیمه های درمانی نداریم و یکی از افتخارات نظام این است که هیچ ایرانی وجود ندارد که فاقد دفترچه های درمانی باشد و توانسته ایم آنچه را که در حوزه نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی تحت عنوان بیمه های درمانی مطرح می شود، پوشش ۱۰۰درصدی دهیم.

وی گفت: هر کسی که امروز فاقد دفترچه درمانی است حتی اگر بیمه شده اصلی نباشد، از طفل خردسال گرفته تا فرد بالای ۱۰۰ سال می تواند به دفاتر پیشخوان دولت مراجعه و فرم مربوطه را پر کند و دفترچه درمان را تحویل بگیرد که این از افتخارات نظام مقدس جمهوری اسلامی است.

ابارشی دفترچه درمان روستایی را در میان تمام دفترچه ها، بهترین نوع دفترچه است دانست و گفت: دفترچه های درمان روستایی بیش از ۹۰ درصد هزینه های درمانی را جبران می کند در حالی که دفترچه های تامین اجتماعی که امروز جزو ویترین دفترچه های درمانی کشور محسوب می شود حداکثر ۳۰ درصد، جبران هزینه می کند و ۷۰ درصد فرانشیز دارد.



مدیر بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر استان تهران با اشاره به نظام ارجاع در دفترچه های درمان روستایی گفت: این به معنای مهر زدن دفترچه نیست و کار آن کارشناس، بهورز و یا متولی درمان، مهر زدن نیست بلکه کارش درمان است ودر صورت عدم توانمندی درمان باید به بالادست ارجاع دهد.

وی افزود: یکی از مشکلاتی که در کشور با آن درگیر هستیم، وقتی با یک سرماخوردگی که به عنوان مثال با هزار تومان درمان می شود به نزدیک متخصص می رویم و به جای هزار تومان، ۳۰ هزار تومان پرداخت می کنیم و ۳۰ برابر هزینه برای دولت و نظام ایجاد می نماییم و به همین دلیل می گوییم که در نظام ارجاع ابتدا می بایست بستر و لایه اولیه، درمان را انجام دهد.

ابارشی اظهار کرد: در بیماری های اورژانسی نیازی به ارجاع نیست که در این مواقع، در بیمارستان های دولتی کار بستری انجام و بعد امورات مربوط ارجاع انجام می گیرد و تسهیل گری تا آنجا پیش رفته که در بیمارستان ها، فردی مستقر شده که همانجا کارهای ارجاع را انجام می دهد.

این مسئول بیان داشت: متاسفانه یک بعد روانی در بحث دفترچه های درمان روستایی داریم در صورتی که باید بدانیم با ارزش ترین دفترچه درمان در حال حاضر کشور، دفترچه های درمان روستایی است.

وی افزود: دفترچه های بیمه های همگانی نیز در آینده تحت نظام ارجاع درخواهند آمدند، همان گونه که الان در کشورهای پیشرفته دنیا نیز نظام ارجاع داریم و فرد می بایست از کانال پزشک خانواده اقدام کند.

ابارشی در خصوص بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر گفت: یکی از مسائلی که هنوز در کشور باقی مانده است بحث بیمه های اجتماعی است، ۵۰ درصد نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، بیمه های درمان بود که حل شد اما بحث بازنشستگی، از کار افتادگی و یا مستمری های فوت که از آنها به عنوان نیمه دوم نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی یاد می شود متاسفانه هنوز در کشور ما به صورت فراگیر وجود ندارد.

مدیر بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر استان تهران افزود: طبق آمار حدود ۳۰ درصد جامعه از بیمه های اجتماعی برخوردار است که آنان یا مزدبگیران دولت، بخش خصوصی یا عده قلیلی تحت عنوان کارفرما که مبالغ گزاف حق بیمه را پرداخت می کنند تا بتوانند از مزایایی مانند بازنشستگی برخوردار شوند تا اگر افراد دچار کهولت سن شده و یا با ازکارافتادگی یا فوت سرپرست خانواده روبرو شدند، به لحاظ تامین حداقل معیشت دچار مشکل نشود.

وی اظهار کرد: این عدم فراگیری بر خلاف اصل ۲۹ قانون اساسی است که برخورداری از تامین اجتماعی را یک حق همگانی می داند و دولت مکلف است از محل منابع عمومی و مشارکت های مردمی زمینه برخورداری آحاد ملت را فراهم کند.

وی گفت: بیمه های اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر در سال ۸۴ با هدف و ماموریت چتر تامین اجتماعی برای ساکنین مناطق روستایی و عشایری فعالیت خود را آغاز کرد و امروزه ساکنین شهرهای زیر ۲۰ هزارنفر و کشاورزان غیرساکن را نیز شامل می شود.

این مسئول بیان داشت: بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر به عنوان اولین ثمره قانون اساسی نظام مقدس جمهوری اسلامی است.

وی افزود: نزدیک به ۷۰ سال است که از خدمت تامین اجتماعی در کشور برخورداریم و فعالیت هایی نیز انجام و اقشار خاصی از آن بهره مند شده اند اما آن چیزی که قانون اساسی و برای دولت تعیین کرده با بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر رخ داد.

خدمات به روستاییان سرعت رشد و توسعه را افزایش می دهد

مدیر بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر استان تهران افزود: امروز افتخار می کنیم که روستاییان به مانند کارمندان دولت از تامین اجتماعی و مزایای آن مثل بازنشستگی و امثال آن برخوردارند.

وی به مزیت بازنشستگی روستاییان اشاره کرد و گفت: این نتیجه، بسیار شیرین، اثربخش و لذت بخشی است که وقتی فردی به کهولت سن می رسد دیگر دغدغه معیشت را ندارد و به جای اثبات فقر و ناتوانی و مراجعه به کمیته امداد و نهادهای خیریه، با بهره مندی از خدمات دولت با عزت و کرامت زندگی می کند.

ابارشی اظهار کرد: نظام مقدس جمهوری اسلامی در یک حرکت برنامه ریزی شده مطابق قانون از نهادهای حمایتی در حال عبور است و به بحث های بیمه ای می رسد و امیدواریم این چتر برای همه فراگیر شود.

مدیر بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر استان تهران بیان داشت: اهمیت بسط و گسترش تامین اجتماعی که باعث توسعه انسانی افراد می شود اگر از کارهای عمرانی با ارزش تر نباشد کم ارزش تر نیز نیست.

وی افزود: اگر درآمد، رفاه و معیشت روستاها را تامین کنیم بسیاری از مشکلاتی که در روستاها وجود دارد حل خواهد شد و مردمی که برای بزرگترین ارکان نظام مقدس جمهوری اسلامی تصمیم می گیرند به طور حتم برای معیشت خود راحت تر تصمیم خواهند گرفت، به شرطی که دغدغه های آنان را کم کنیم.

ابارشی تصریح کرد: بحث بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر یکی از کارهایی است که به شدت مورد حمایت دولت است و بر آن تاکید بسیار دارد و از برنامه چهارم تا ششم توسعه بر پوشش ۱۰۰ درصدی آن همواره تاکید شده است اما هنوز این مهم، اتفاق نیفتاده و مهمترین دلیل آن عدم اطلاع مردم از حقوق خودشان است و حتی اگر آگاهی داشته باشند، فرهنگ سازی لازم صورت نگرفته است.

وی از شوراهای اسلامی روستاها و معتمدین خواست تا بیمه های اجتماعی روستاییان را اطلاع رسانی کنند و گفت: اگر خدمات نظام مقدس جمهوری اسلامی را به مانند قطعات یک پازل در کنار هم بچینیم، رشد و توسعه کشور بسیار سریع تر خواهد شد و باید این خدمات اطلاع رسانی شوند.

۷۰ درصد حق بیمه روستاییان را دولت پرداخت می کند

ابارشی بیان دشت: این آمادگی را داریم که در روستاها و در میان مردم و معتمدین حضور یافته تا مردم را از حقوق خود مطلع کنیم و با راه اندازی میز خدمت، به سوالات آنان پاسخ دهیم.

این مسئول با بیان اینکه برخورداری مردم از حقوق خود برای دولت قابل اهمیت است افزود: دو برابر حق بیمه ای که روستاییان و عشایر برای برخورداری از بیمه باید پرداخت کنند بر عهده خود دولت است و ۷۰ درصد این حق بیمه را دولت پرداخت می کند.

وی بیان داشت: کار زیبایی که کمیته امداد و بهزیستی انجام داد و مددجویان خود را تحت پوشش بیمه روستاییان و عشایر درآورد، امروز می بایست با تدبیبر، این کار را با حضور خیرین برای مستمندان و اقشار ضعیف جامعه انجام دهیم.

ابارشی افزود: از آنجا که خانه داری را شغل نمی دانیم، این تنها فرصتی برای بانوان در کشور است که بدون اینکه شاغل باشند بتوانند از نظام تامین اجتماعی برخوردار باشند و بانوان روستایی این امکان را یافته اند که به صورت مستقل از همسر خود، از خدمت بیمه بهره مند شده و از مزیت بازنشستگی استفاده کنند.

مدیر بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر استان تهران در پایان گفت: در حال حاضر این خدمت برای جوان روستایی بالای ۱۸ سال ایجاد شده که علیرغم اینکه سربازی نرفته، شغل ندارد و ازدواج نیز نکرده است می تواند از بیمه روستایی و عشایری استفاده کند.