سرمربی تیم ملی فوتبال ازبکستان از سمت خود استعفا کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، نیاتچی اگرچه استعفای رسمی خود را اعلام نکرده اما یک مقام مسوول در فدراسیون فوتبال ازبکستان تایید کرد که حتی قبل از پیروزی دو بر صفر ازبکستان مقابل قطر که عامل صعود این تیم به جام ملت های آسیا شد او مایل به ادامه همکاری بیشتر نبود.

نپوم نیاتچی که اوایل همین سال میلادی به مربیگری تیم ملی ازبکستان تعیین شد به سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا گفت : " بیماری ام از چندی پیش شروع شد و این موضوع را به اطلاع فدراسیون فوتبال ازبکستان رساندم. به هرحال ازبکستان به جام ملت ها صعود کرد و توافق ما برای رسیدن به همین وضعیت بود".

مربی سابق شانگهای شین هوا که اکنون 62 سال دارد احتمال پشیمانی از این تصمیم را رد کرد و گفت : " نمی توانم با آن جدیت کار کنم اما واقعاً خداحافظی با تیم ازبکستان برایم حسرت انگیز بود. سال گذشته سالی فراموش نشدنی بود و تجربه زیادی به دست آوردم. خیلی طول کشید تا سرانجام توانستم بدون مترجم با بازیکنانم صحبت کنم و حالا باید بروم".

نپوم نیاتچی درباره اینکه برای استخدام یک مربی خارجی دیگر چه مشورتی به فدراسیون فوتبال ازبکستان خواهد داد گفت : " او باید کسی باشد که فوتبال ازبکستان را بشناسد. باید مستقل باشد یک خارجی که در اینجا استقلال داخلی داشته باشد".