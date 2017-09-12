فتح الله ضابطی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه شهرستان بهار بخاطر داشتن سابقه پر بار فرهنگی و تاریخ سراسر شگفتی همواره مهد زایش و رویش پدیده هایی بوده که در اعصار مختلف برگی پرافتخار بر کتاب تاریخ و فرهنگ و هنر خویش افزوده اند، گفت: این شهرستان بواسطه وجود شخصیت های تاثیرگذار در حوزه فرهنگ و هنر و عرفان و همواره در منطقه و کشور خوب درخشیده است.

فتح الله ضابطی عنوان کرد: تجلیل و تکریم و نکوداشت نیاز امروز جامعه ادبی و فرهنگی شهرستان و استان است تا نسل نو و جوان از چنین شخصیت هایی متاثر شده و خود را بیش از بیش بشناسند.

وی از برگزاری مراسم نکوداشت شاعر پیشکسوت استاد غلامرضا بهاری خبر داد و گفت: مراسم نکوداشت این شاعر پیشکسوت بهاری، در روز یکشنبه ۲۶ شهریور ماه در محل مجتمع فرهنگی و هنری آیت الله بهاری با حضور مسئولین استانی و شهرستان و مسئولین انجمن‌های ادبی استان برگزار می شود.

رئیس فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بهار از همه و مردم فرهنگ پرور و هنر دوست شهرستان بهار دعوت کرد در این مراسم شرکت کنند.