کشتار مسلمانان میانمار ننگی آشکار بر پیشانی مدعیان حقوق بشر است

به گزارش خبرگزاری مهر، جامعه دانشگاهیان دانشگاه رازی کرمانشاه با صدور بیانیه‌ای کشتار مسلمانان مظلوم روهینگیایی میانمار را محکوم کردند.

در این بیانیه آمده است:

«باسمه تعالی

وَ ما لَکُم لاتُقاتِلونَ فی سبیلِ اللهِ وَ المُستضعَفینَ مِنَ الرِّجالِ و النِّساءِ و الوِلدانِ (نساء ۷۵)

چرا در راه خدا، و (در راه) مردان و زنان و کودکانی که (به دست ستمگران) تضعیف شده اند، پیکار نمی کنید؟

اقلیت مسلمانان ستمدیده روهینگیایی میانمار در روزهای اخیر، شاهد افزایش حملات و جنایات وحشیانه بودائی های متعصّب و تندرو است که با حمایت آشکار دولت آن کشور در حال اجراء می باشد. فاجعه ای که قلب تمام آزادگان جهان را به درد آورده است.

بدون تردید، کشتار وحشیانۀ مسلمانان میانمار، ننگی آشکار بر پیشانی مدعیان حقوق بشر است. بی تفاوتی و سکوت رسانه های غربی و مجامع بین المللی، به ویژه سازمان ملل، نیز بر عمق فاجعۀ دلخراش افزوده است.

جامعه دانشگاهیان دانشگاه رازی کرمانشاه، ضمن محکومیت و اعلام انزجار خود از کشتار ددمنشانه و اخراج مسلمانان میانماری، خواهان اقدام شایسته دستگاه دیپلماسی کشور و واکنش فوری کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی و مجامع بین المللی، علیه نسل کشی آشکار مسلمانان مظلوم میانمار است».