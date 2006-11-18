پایتخت نشینان کارت آتش نشان داوطلب دریافت می کنند

فتح الله تیموری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طی اجرای این طرح که با همکاری یک شرکت سوئیسی و سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران صورت می گیرد ، حدود 300 داوطلب ، کارت آتش نشان داوطلب را دریافت و در مواقع بروز حادثه طبیعی و غیر طبیعی سازمان آتش نشانی را در ارایه بهتر خدمات امداد و نجات یاری می رسانند.

وی با بیان اینکه ارایه کارت آتش نشان داوطلب در سازمان خدمات ایمنی و آتش نشانی تهران ، از 7 مهر امسال جاری به اجرا درآمده ، یادآور شد: طی سال های اخیر چنین طرحی در این سازمان اجرا نشده و امسال نیز در مرحله اولیه به مناسبت روز آتش نشان تعداد زیادی از تاکسی های تهران مجهز به کپسول آتش نشانی شده و در راستای آن کارت آتش نشان داوطلب به آنان ارایه شد.

قائم مقام سازمان خدمات ایمنی و آتش نشانی تهران گفت: اجرای این طرح علاوه بر اینکه در جهت تعمیق فرهنگ بهره گیری از آموزش های امداد و نجات به صورت مقدماتی و پیشرفته در میان تمامی اقشار جامعه نقش مهمی ایفا می کند ، در جهت گسترش فرهنگ خود امدادی در لحظات اولیه وقوع حادثه در میان مردم نیز دارای اهمیت بسزایی است. به همین لحاظ تا زمان رسیدن نیروهای آتش نشانی به محل حادثه ، افراد حاضر در محل حادثه، در مدت زمان بسیار کم می توانند اقدامات اولیه را انجام و از میزان خسارت وارده ناشی از حادثه بکاهند.