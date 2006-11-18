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۲۷ آبان ۱۳۸۵، ۱۴:۰۹

با اجرای طرح آموزش مقدماتی امداد و نجات در محلات تهران ؛

پایتخت نشینان کارت آتش نشان داوطلب دریافت می کنند

پایتخت نشینان کارت آتش نشان داوطلب دریافت می کنند

قائم مقام سازمان خدمات ایمنی و آتش نشانی تهران از ارایه کارت آتش نشان داوطلب به شرکت کنندگان در طرح آموزش مدیریت بحران در محله های تهران خبر داد.

فتح الله تیموری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طی اجرای این طرح که با همکاری یک شرکت سوئیسی و سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران صورت می گیرد ، حدود 300 داوطلب ، کارت آتش نشان داوطلب را دریافت و در مواقع بروز حادثه طبیعی و غیر طبیعی سازمان آتش نشانی را در ارایه بهتر خدمات امداد و نجات یاری می رسانند.

وی با بیان اینکه ارایه کارت آتش نشان داوطلب در سازمان خدمات ایمنی و آتش نشانی تهران ، از 7 مهر امسال جاری به اجرا درآمده ، یادآور شد: طی سال های اخیر چنین طرحی در این سازمان اجرا نشده و امسال نیز در مرحله اولیه به مناسبت روز آتش نشان تعداد زیادی از تاکسی های تهران مجهز به کپسول آتش نشانی شده و در راستای آن کارت آتش نشان داوطلب به آنان ارایه شد.

قائم مقام سازمان خدمات ایمنی و آتش نشانی تهران گفت: اجرای این طرح علاوه بر اینکه در جهت تعمیق فرهنگ بهره گیری از آموزش های امداد و نجات به صورت مقدماتی و پیشرفته در میان تمامی اقشار جامعه نقش مهمی ایفا می کند ، در جهت گسترش فرهنگ خود امدادی در لحظات اولیه وقوع حادثه در میان مردم نیز دارای اهمیت بسزایی است. به همین لحاظ تا زمان رسیدن نیروهای آتش نشانی به محل حادثه ، افراد حاضر در محل حادثه، در مدت زمان بسیار کم می توانند اقدامات اولیه را انجام و از میزان خسارت وارده ناشی از حادثه بکاهند.

کد مطلب 408523

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