آلبوم «نوستالژینامه» منتشر شد/ احساس آرامش با موسیقی

به گزارش خبرگزاری مهر، آلبوم «نوستالژینامه» تازه ترین اثر فرزاد میلانی از سوی مؤسسه فرهنگی و هنری «رهگذر هفت اقلیم» (مرکز موسیقی رها) منتشر شد. این در حالی است که همزمان با نشر اثر، نسخه دیجیتال آن نیز از طریق سامانه های رسمی فروش آثار موسیقایی قابل خریداری است.

«شانه»، «آمد نوبهار»، «مستُم مستُم»، «عقرب زلف»، «بارون بارونه»، «دختر بویر احمدی»، «دل دیونه» و «دلبر» آثاری هستند که برای این آلبوم انتخاب شده اند. ضبط این آثار در استودیوهای فرزاد میلانی، آرش میتویی، «استودیو ۵۴»، «رهگذر هفت اقلیم»، «کایین»، استودیو «داون تاون موزیک» کشور تایوان و استودیو خانه موسیقی کشور استونی صورت گرفته است.

در توضیح این آلبوم آمده است: «شاید بتوان گفت حس پیچیده و عجیب نوستالژی، مهم ترین و عمیق ترین حسی است که توسط موسیقی ایجاد می‌شود. این احساس معمولا با آرامش، آسودگی خیال، احساسات رمانتیک و یا غم و اندوه همراه است. میلانی با تمام ابزارها و با استفاده از انعطاف ذاتی موسیقی این حس را به شکل زیبایی ایجاد کرده و آهنگ‌هایی از موسیقی فولکلور و کلاسیک ایران انتخاب کرده که هم به اندازه کافی شنیده شده‌اند و هم پتانسیل خوبی برای پیوند با تم‌ها و هارمونی‌های غربی با برداشتی پیشرو از سبک‌های کلاسیک، جز و راک را دارند. در واقع شما در فضایی شناور می‌شوید که هم به اندازه کافی آشناست تا احساس آرامش کنید و هم متفاوت و جدید است تا ذهنتان ماجراجویی خودش را داشته باشد. خود هنرمند عنوان «تلفیق محتوایی» را برای شرح کارش استفاده کرده است و روی بی مرزی موسیقی تاکید داشته است.

بخش‌هایی از این اثر در کشورهایی مثل استونی، پرو و تایوان ضبط شده‌اند و نوازندگانی از ملیت‌های مختلف در آن هنرنمایی داشته‌اند. در سازبندی این آلبوم سازهایی مثل پیانو، انواع گیتار، قانون، تار، عود، ساکسفون، ویولنسل، ویولن و سازهای پرکاشن دیده می‌شوند و در میان نوازندگان هم نام هنرمندانی همچون آرش میتویی، صدا سدیفی، استیو آوانسیان و آیدین بیات دیده می‌شود.

شاید در نگاه اول با دیدن نام‌ آهنگ مثل «بارون بارونه»، «مستم مستم»، «شانه و عقرب زلف کجت» حدسمان این باشد که با اثری تکراری و کلیشه‌ای مواجه هستیم، اما با شنیدن اولین آهنگ متوجه می‌شویم که تلفیقی زیبا از موسیقی‌های شنیده شده و آشنا با موسیقی پاپ جهانی و هارمونی‌های تازه صورت گرفته است.»