بیشترین دانشجویان پزشکی ایرانی در کدام کشورها هستند

به گزارش خبرنگار مهر، تعداد ثبت شده دانشجویان ایرانی مشغول به تحصیل در دانشگاه های خارجی در رشته های علوم پزشکی از سال ۹۰ تاکنون نشان می دهد که تعداد ۶۳۵ دانشجو در کشور هند تحصیل می کنند.

پس از آن کشور ترکیه با ۵۳۹ دانشجوی ایرانی و پس از آن نیز مجارستان با ۳۷۸ دانشجو، فیلیپین با ۳۵۳ دانشجو و قبرس با ۳۳۶ دانشجوی ایرانی در رده های بعدی قرار دارند.

معاونت آموزشی وزارت بهداشت همچنین آمار دیگری نیز در این زمینه منتشر کرده است که دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در رشته های علوم پزشکی در ۱۵ کشور دارای بیشترین متقاضی از سال ۹۰ تاکنون را نشان می دهد که بر اساس آن کشور فیلیپین با یک هزار و ۶۲۶ نفر در صدر تقاضا است.

پس از آن هندوستان با یک هزار و ۴۱۷ نفر، مجارستان با ۸۳۷ نفر، ترکیه با ۶۴۷ نفر، ایتالیا با ۳۱۵ نفر، آلمان با ۲۹۵ نفر، بلاروس با ۲۶۸ نفر، آمریکا با ۲۵۳ نفر، انگلستان با ۲۴۷ نفر، مالزی با ۲۳۶ نفر، اوکراین با ۲۳۵ نفر، آذربایجان با ۲۲۱ نفر، قبرس با ۱۹۰ نفر و کانادا با ۱۶۵ نفر در رده های بعدی هستند.

وضعیت ثبت شده تحصیل دانشجویان ایرانی در رشته های علوم پزشکی در دانشگاه های خارجی در مقاطع مختلف از سال ۹۰ تاکنون نیز نشان می دهد که ۳.۸ درصد در تخصصی، ۹.۹ درصد در دکتری تخصصی و ۰.۸ درصد در دکتری حرفه ای پیوسته و ۰.۱ درصد در دکتری حرفه ای ناپیوسته تحصیل می کنند.

بیشترین میزان دانشجوی ایرانی در رشته های علوم پزشکی در خارج از کشور در دکتری عمومی با ۷۶.۳ درصد تحصیل می کنند و پس از آن در کارشناسی ارشد ناپیوسته با ۹.۱ درصد است.