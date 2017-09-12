حضور بی دعوت وزیر در صحن شورا/تعطیلی زودهنگام شورای پنجم

به گزارش خبرنگار مهر ، علی ربیعی امروز چند دقیقه ای در صحن علنی شورای شهرتهران گزارشی در خصوص دیدار خود با شهردار تهران ارائه کرد .این درحالی بود که حضور او دردستور جلسه روز سه شنبه پیش بینی نشده بود و حتی محسن هاشمی نیز که برای استقبال او به بیرون از صحن آمده بود از حضور ناگهانی او کمی متعجب بود .

وزیر رفاه که پس از ترک اتاق شهردار در طبقه 8 ساختمان شورای شهر ،در هنگام خروج سری هم به صحن شورا زده بود با اعلام آمادگی برای همکاری دوسویه بین وزارت کار و مدیریت شهری تهران گفت: وزارت کار بیشترین تماس را با مردم دارد و در نتیجه در جریان جزئیات مشکلات و رنج مردم است. از همین رو معتقدم با کارهای مشترک می توانیم بخشی از این مشکلات را سامان دهیم.

وی با تاکید بر اینکه ایمنی تهران باید تقویت شود تا شاهد رخ ندادن پلاسکوها باشیم ، افزود: تهران نیاز به مجموعه ای از ایمنی ها دارد تا کودکان، زنان، سالمندان و تمامی شهروندانش از اسیب های احتمالی در امان باشند.

ربیعی با اعلام اینکه آسیب های شهر تهران در مناطق جنوبی و حاشیه شهر بیشتر است، متذکر شد: حمایت از گروه های آسیب پذیر و در معرض آسیب از اولویت های وزارت کار است و ما نیز در خدمت شما هستیم تا در حل مشکلاتی از این دست بهتر عمل شود.

تعطیلات زودهنگام شورا

در حالی که شهر تهران در آماده باش استقبال از فصل پاییز و آغاز سفرهای آموزشی است ،شورای شهر تا 2 مهر ماه به تعطیلات تابستانه رفت .

محسن هاشمی در هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران، ری و تجریش گفت: با توجه به اینکه اعضای شورای شهر تهران از ابتدای انتخاب، جلسات متعددی را برگزار کردند، درخواست شده است به مدت یک هفته به تعطیلات تابستانی بروند و هفته آینده شورا جلسه‌ای نخواهد داشت.

این طرح با رأی اکثر اعضا تصویب شد و هشتمین جلسه شورای شهر تهران روز دوم مهرماه برگزار خواهد شد.