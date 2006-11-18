رئیس جمهور دوشنبه از صدا وسیما بازدید می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی کلهر نماینده دولت در شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما با اعلام این خبر، تاکید کرد که طبق برنامه ریزی انجام شده، دیدار رئیس جمهور از صدا و سیما بیش از هشت ساعت به طول خواهد انجامید.

این اولین دیدار رسمی دکتر احمدی نژاد از صدا و سیما، پس از تصدی مسئولیت ریاست جمهوری اسلامی ایران است.

به گفته کلهر، در این دیدار علاوه بر مدیران و مسئولان بخش های مختلف سازمان صدا و سیما، برنامه سازان و تولید کنندگان برنامه های رادیو و تلویزیونی و مجریان رسانه ملی با دکتر احمدی نژاد به طور مستقیم دیدار وگفت و گو خواهند کرد.

وی خاطر نشان کرد که این دیدار، یک گام جدی در جهت همدلی و همکاری هر چه بیشتر دولت و صدا و سیما خواهد بود و انتظار می رود با همفکری و تفاهم مشترک، صدا و سیما دراین مقطع حساس بتواند نقش سازنده و موثری را در افزایش آگاهی های عمومی و اطلاع رسانی از جریان پرشتاب فعالیت های عمرانی، رفاهی و خدمات رسانی دولت به مردم و همچنین همبستگی و وحدت ملی ایفا نماید.