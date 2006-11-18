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۲۷ آبان ۱۳۸۵، ۱۳:۳۴

کلهر خبر داد :

رئیس جمهور دوشنبه از صدا وسیما بازدید می کند

رئیس جمهور دوشنبه از صدا وسیما بازدید می کند

دکتر احمدی نژاد رئیس جمهور روز دوشنبه به صورت رسمی از سازمان صدا وسیما بازدید می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی کلهر نماینده دولت در شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما با اعلام این خبر، تاکید کرد که طبق برنامه ریزی انجام شده، دیدار رئیس جمهور از صدا و سیما بیش از هشت ساعت به طول خواهد انجامید.

این اولین دیدار رسمی دکتر احمدی نژاد از صدا و سیما، پس از تصدی مسئولیت ریاست جمهوری اسلامی ایران است.

به گفته کلهر، در این دیدار علاوه بر مدیران و مسئولان بخش های مختلف سازمان صدا و سیما، برنامه سازان و تولید کنندگان برنامه های رادیو و تلویزیونی و مجریان رسانه ملی با دکتر احمدی نژاد به طور مستقیم دیدار وگفت و گو خواهند کرد.

وی خاطر نشان کرد که این دیدار، یک گام جدی در جهت همدلی و همکاری هر چه بیشتر دولت و صدا و سیما خواهد بود و انتظار می رود با همفکری و تفاهم مشترک، صدا و سیما دراین مقطع حساس بتواند نقش سازنده و موثری را در افزایش آگاهی های عمومی و اطلاع رسانی از جریان پرشتاب فعالیت های عمرانی، رفاهی و خدمات رسانی دولت به مردم و همچنین همبستگی و وحدت ملی ایفا نماید.

کد مطلب 408527

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