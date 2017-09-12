هفدهمین کاروان پیاده انصارالحسین(ع) وارد طبس شد

مسئول اجرایی کاروان انصارالحسین در گفتگو با مهر گفت: این کاروان سوم شهریور ماه با مدد آقا علی بن موسی الرضا(ع) مسیر خود را از مشهد آغاز نموده است و پس از ۱۶ روز پیاده روی به شهر شهیدپرور طبس رسیده اند.

علی حقیرپورافزود: این کاروان متشکل از ۹۰ نفر است که کوچکترین آن ها ۱۳ سال دارد و بزرگترین فرد کاروان ۷۵ ساله است.

وی ادامه داد: در نظر داریم با دعای خیر محبین اهل بیت عصمت و طهارت (ع) مسیری با طول ۲۶۰۰ کیلومتر را در ۷۲ روز بپیماییم.

وی تصریح کرد: در این مسیر ۵۶ روز را داخل ایران پیاده روی خواهیم کرد و با عبور از استان های خراسان رضوی، خراسان جنوبی، اصفهان، چهارمحال بختیاری به خوزستان می رسیم و ۱۶ روز از مرز شلمچه به سمت بصره و تا نجف و کربلا طی خواهیم نمود.

حقیرپور هدف این کاروان را اشاعه و ترویج فرهنگ حسینی و علوی، امربه معروف و نهی از منکر، تجدید میثاق با شهدای گلگون کفن انقلاب اسلامی و اطاعت محض از فرمایشات مقام عظمای ولایت در همه سطوح عنوان کرد.