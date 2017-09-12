به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله محسن اراکی روز سه شنبه در جلسه افتتاحیه کنفرانس فرهنگ گفتگو بین ادیان که با اشراف ریاست جمهوری لبنان "عماد میشل عون" در هتل لنکستر بیروت در حال برگزاری است با تشکر از ریاست جمهوری لبنان برای ایجاد فضای گفتگو و حوار بین ادیان، قرآن کریم را اولین دعوت‌کننده به گفتگو بین ادیان دانست وگفت: قرآن کریم با نفی سؤال از عملکرد اتباع ادیان، مسلمین را به ادب گفتگو دعوت می‌کند.

وی با تاکید بر اینکه گفتگوی سازنده تنها در فرضی صورت می‌پذیرد که بر اساس مبنایی مورد توافق همه اطراف شکل بگیرد، تنها مبنا و اساس مورد پذیرش نزد همه ادیان و گرایش‌ها را عقل و برهان بر پایه منطق عنوان کرد و افزود: عقلی که در آن احتمال خلاف و اختلاف منتفی است مهمترین مرجع برای شکل گیری حوار نتیجه بخش است.

آیت الله اراکی تمسک به عقل را از ویژگی‌های مکتب اهل بیت (ع) دانست و گفت: مکتب اهل بیت (ع) عصمت و طهارت سه نوع عقل را در آموزه‌های خود مطرح می‌کند؛ عقل قبل از شرع، که بر اساس آن قبول منطقی شریعت شکل می‌گیرد، عقل لاحق بر تشریع که بر اساس آن اصل ضرورت عمل طبق شریعت حق محقق می‌شود وعقل مقارن با تشریع که بر آنچه که شرع تبیین می‌کند، حکم می‌کند.

دبیرکل مجمع سپس گفتگو با تمام عقلا و اصحاب ادیان بر اساس انواع این عقول را ممکن و ثمر بخش دانست و با ارائه پیشنهاد به مؤسسین دانشگاه معارف لبنان برای ایجاد بخش ویژه‌ای برای گفتگوی ادیان در این دانشگاه، از آمادگی مجمع جهانی تقریب و دانشگاه مذاهب برای همکاری در این زمینه خبر داد.

وی در پایان با نفی وجود هرگونه اختلاف و جنگ بین ادیان، ادیان را حامیان بشریت دانست و افزود: امروز شاهد جنگ نظام سرمایه‌داری با بشریت هستیم و سردمداران نظام سرمایه‌داری در راستای اهداف شوم خود از اصحاب ادیان برای ضربه زدن به دین استفاده می‌کنند که باید اصحاب ادیان با هوشیاری جلوی این توطئه‌ها بایستند.