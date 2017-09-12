درخواست موگرینی برای رسیدگی فوری به اوضاع مسلمانان میانمار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «فدریکا موگرینی» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز در بیانیه‌ای اعلام کرد که از دولت میانمار انتظار دارد تا ریشه‌ ها و پیامدهای بحران قومیتی در ایالت راخین را در عرض یک هفته جاری بررسی نماید.

در بیانیه صادره از سوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در این خصوص آمده است: همانطور که چند روز پیش نیز اعلام کردم، اولویت کنونی فراهم کردن دسترسی فوری به کمک‌ های بشردوستانه است.

وی ادامه داد: همچنین لازم است، به صورت همزمان و به موازات آن، ریشه‌ های این درگیری ها نیز مورد رسیدگی قرار گیرد. طرفین به ما اطمینان داده‌ اند که این هفته گام‌ های لازم در این مسیر را بر می‌ دارند؛ من هم انتظار دارم که این اتفاق بیفتد.

لازم به ذکر است، انگلیس و سوئد ۱۱ سپتامبر سال جاری میلادی (روز گذشته) درخواست برگزاری نشست رسمی شورای امنیت در روز چهارشنبه ۱۴ سپتامبر به منظور بررسی تحولات کنونی میانمار و اوضاع رقت بار مسلمانان در ایالت راخین واقع در این کشور را مطرح کردند.

گفتنی است، از ۲۵ آگوست سال جاری میلادی نظامیان ارتش میانمار به همراه بودائیان افراطی به بهانه واهی حمله گروهی از مسلمانان ایالت راخین در غرب میانمار به چند پُست بازرسی مرزی، در سایه سکوت مدعیان حقوق بشر و طرفداران دروغین دموکراسی تعداد زیادی از مسلمانان را به قتل رسانده، منازل و مزارع آن ها را به آتش کشیدند و به این ترتیب تعداد زیادی از این افراد را آواره کشور همسایه یعنی بنگلادش کرده اند.